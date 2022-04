Arena Cloppenburg: Runde 1 im Speedway Team Cup

Die Speedway-Arena in Cloppenburg wird am Samstag gut gefüllt sein

An diesem Samstag, 23. April, wird in Cloppenburg der erste Durchgang zum diesjährigen Speedway Team Cup ausgefahren. Das Flutlichtrennen beginnt um 19 Uhr.

Die MSC Cloppenburg Fighters treffen dabei auf Titelverteidiger MSC Olching, den MSC Brokstedt und die Black Eagles aus Berghaupten. Darüber hinaus nehmen der MC Nordstern Stralsund, die Güstrow Torros und die DMV White Tigers Diedenbergen in dieser Saison am Team Cup teil.

Cloppenburgs Teamchef Manfred Bäker kann am Samstagabend auf eine starke Truppe vertrauen. Neuzugang Nicklas Aagaard muss laut Reglement als Ausländer auf der Position 1 fahren. Der erst 15-jährige Däne, der 2021 Vize-Weltmeister in der 250ccm-Klasse wurde, gilt als hoffnungsvolles Talent.

Sehr stark sind die beiden weiteren Positionen bei den Soestestädtern mit Kapitän René Deddens und Lukas Fienhage besetzt. Sie kennen sich mit den speziellen Verhältnissen auf dem nicht einfach zu fahrenden Oval an der Boschstraße bestens aus. Jonny Wynant und Marlon Hegener komplettieren das 500er-Feld. Für die 250er-Postion steht Ben Iken bereit. Es fehlt hier der verletzte Max Streller.

Der MSC Olching reist als Titelverteidiger mit Michael Härtel auf der Spitzenposition an. Der 24-jährige Dingolfinger gewann zuletzt in Herxheim und Neuenknick und stand auch beim Osterpokal in Güstrow als bester Deutscher hinter dem Finnen Timo Lahti auf dem Podest. Für Härtel ist die Bahn in Cloppenburg Neuland, man darf gespannt sein, wie sich der Bayer auf dem 260m-Oval zurechtfindet.

Bereits am Nachmittag ab 14.30 Uhr finden die Nachwuchsläufe der Junioren B zur Talents Team Trophy statt. Acht Clubs nehmen teil. Auch am Sonntag wird in der Speedway Arena Cloppenburg gefahren. Ab 13.30 Uhr starten die Jüngsten im ADAC Nachwuchs Cup.

Starterfeld Speedway Team Cup Cloppenburg:

MSC Cloppenburg: Nicklas Aagaard (DK), René Deddens, Lukas Fienhage, Jonny Wynant, Marlon Hegener, Ben Iken (250 ccm).



MSC Brokstedt: Tobias Busch, Marius Hillebrand, Timo Wachs, Niklas Esslinger.



MSC Olching: Michael Härtel, Lukas Baumann, Julian Bielmeier, Patrick Hyjek.



MSC Berghaupten: Marius Nielsen (DK), Daniel Spiller, Celina Liebmann, Kasper Cymermann, Maximilian Troidl.