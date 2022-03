Teamchef Manfred Bäker: «Wollen oben dabei sein»

Der MSC Cloppenburg will mit seinen «Fighters» in der kommenden Saison im Speedway Team Cup wieder oben dabei sein. Neuzugang ist der 15-jährige Däne Nicklas Aagaard.

Rings herum sieht es aus wie ein Trümmerfeld, nachdem die beiden markanten Türme am Rande des Speedway-Stadions an der Boschstraße abgerissen wurden und auch der Hügel in der Kurve vor Start und Ziel ist nur noch bruchstückhaft vorhanden. Und doch: Beim MSC Cloppenburg geht es weiter vorwärts in Sachen Speedway – und zwar mit Volldampf.

In der kommenden Saison will der MSC Cloppenburg unter anderem mit seinen Fighters im Speedway Team Cup wieder eine führende Rolle spielen. Zudem engagiert sich der rührige Club aus der Soestestadt wie bisher im Speedway Paar Cup und hat für den 9. September die «Night of the Fights» terminiert, das internationale Flutlichtrennen, welches in den Jahren vor der Pandemie großen Zuschauerzuspruch erfuhr.

Teamchef Manfred Bäker bat seine «Fighters» jetzt zum ersten gemeinsamen Training ins heimische Stadion. Mit dabei Neuzugang Nicklas Aagaard. Der erst 15-jährige Däne, im Vorjahr Vize-Weltmeister in der 250ccm-Klasse, muss nach dem Reglement, wenn er beim STC eingesetzt wird, als Ausländer auf der Position 1 fahren.

Mit Kapitän René Deddens und Lukas Fienhage hat Teamchef Bäker dazu sehr starke Piloten auf dem Zettel, die sich mit den kniffligen Bahnverhältnissen an der Boschstraße bestens auskennen. Jonny Wynant und Marlon Hegener komplettieren das 500er-Feld. Für die 250er-Postion stehen Ben Iken und Max Streller bereit. «Alle sollen im Verlaufe der Saison ihren Einsatz bekommen», verspricht Bäker.

Am 23. April hat der MSC Cloppenburg sein Heimrennen. Gegner sind die Teams vom MSC Olching, MSC Brokstedt und den Black Eagles aus Berghaupten. Darüber hinaus nehmen der MC Nordstern Stralsund, die Güstrow Torros und die DMV White Tigers Diedenbergen in dieser Saison am Team Cup teil.

Es sind die gleichen sieben Teams, die schon im Vorjahr dabei waren. Im Gegensatz zur früheren Bundesliga gibt es im STC kein Finale. Im Laufe der Saison wird jedes Team ein Heimrennen ausrichten und tritt dreimal auswärts an, jedes Team trifft zweimal auf jeden Gegner. Das letzte Rennen findet am 3. Oktober in Güstrow statt.