Supersport-WM

Beschlossen: Yamaha pumpt 2020 Geld in MS Racing

Galang Hendra Pratama und Andy Verdoia aus dem bLUcRU-Förderprogramm von Yamaha steigen mit MS Racing in die Supersport-WM mit 600 ccm auf.

Der Franzose Andy Verdoia (4.) und Galang Hendra Pratama (7.) aus Malaysia waren in der abgelaufenen Supersport-WM 300 die besten Yamaha-Piloten. Beide waren Teil des Yamaha-Förderprogramms bLUcRU.

Bisher versprach Yamaha lediglich dem besten Piloten den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse (zum Beispiel 2018 Alfonso Coppola) im Rahmen eines Sponsorings. Nun erweitert der Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo sein bLU-cRU-Programm offiziell auf die Supersport-WM und auf zwei Piloten.



Als Partner in der Supersport-WM bedient sich Yamaha des spanischen Teams MS Racing, das 2019 mit Beatriz Neila und Verdoia in der 300er-Klasse engagiert war. In der 600-ccm-Kategorie sammelte MS Racing in der abgelaufenen Saison zuerst Erfahrungen mit Maria Herrera, später mit Dani Valle.

«Ich glaube, mit MS Racing haben wir den perfekten Partner für dieses Projekt gefunden», zeigte sich Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli erfreut. «Das Team ist ein wesentlicher Bestandteil unseres bLU-cRU-Projekts in der SSP-WM 300. Bei Andy Verdoïa als auch bei Beatriz Neila haben sie es geschafft, das Beste aus den talentierten, aber unerfahrenen Piloten herauszuholen. Diese Fähigkeit werden sie 2020 brauchen, wenn sich Galang Hendra und Andy an die R6 gewöhnen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zwei Fahrer gewählt haben, die das Zeug haben, auch in der Supersport-WM konkurrenzfähig zu sein. Wir müssen unsere Bemühungen darauf konzentrieren, ihnen zu helfen.»