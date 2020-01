Supersport-WM

Randy Krummenacher (1./MV Agusta): «Richtig schnell»

MV Agusta-Pilot Randy Krummenacher fuhr am Donnerstag bei den Testfahrten der Supersport-WM zur deutlichen Bestzeit. Der Schweizer lobt die Fortschritte, die das Team bisher gemacht hat.

Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher gab am Saisonende überraschend den Wechsel von Yamaha zu MV Agusta bekannt. Nach dem gefeierten Titelgewinn mit dem Evan Bros-Team unternahm er bereits im November erste Testfahrten auf dem italienischen Fabrikat. Am Mittwoch und Donnerstag trafen sich einige Suersport-WM-Piloten zu den ersten Tests des Jahres im spanischen Jerez, doch der Regen vermasselte den meisten Fahrern das Programm. Krummenacher konnte dem Ganzen dennoch etwas Positives abgewinnen.

«Generell hat uns das Wetter in diesem Winter überhaupt nicht geholfen. Ich konnte am zweiten Tag in Jerez ein bisschen im Trockenen fahren und ich habe gespürt, dass sich das Motorrad grundsätzlich um einiges verbessert hat. Mein Team ist besser auf die MV Agusta eingeschliffen und wir machen schon ziemlich präzise Einstellungen. Das Team und auch ich haben jetzt verstanden wie das Motorrad funktioniert und ich bin überzeugt, dass es sehr großes Potenzial hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Australien richtig schnell sein werden», sagte der 29-Jährige.

Krummenacher fuhr am Donnerstag eine Sekunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Federico Fuligni heraus, während Jules Cluzel (Yamaha) 1,8 Sekunden auf den Schweizer verlor. Viele Piloten nutzen vor der Reise nach Phillip Island die letzte Möglichkeit, um am Sonntag und Montag in Portugal zu testen, doch der MV Agusta-Pilot winkt gleich ab. «Wir werden nicht in Portimão testen, denn MV baut ein komplett neues Motorrad für mich auf, anschließend geht das Material nach Australien. Wir sind in Jerez mit einem Mix aus gebrauchtem und verbessertem Material unterwegs gewesen. Bis zum ersten Rennen werde ich Flattrack fahren und mein konditionelles Training erweitern.»

«Seit dem letzten Test hat sich das Team deutlich verbessert und es ist alles besser aufeinander abgestimmt. Wir haben einen ganz klaren Plan und es ist alles unter Kontrolle», berichtete Krummenacher im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Unser Saisonziel ist klar, denn wir wollen den Titel holen. Ich habe großen Respekt vor der Konkurrenz, denn es sind einige schnelle Piloten dabei, aber wir arbeiten unglaublich hart, um das zu schaffen.»

Zeiten Supersport-Test:

1 Randy Krummenacher, MV Agusta, 1:44,535 min

2 Federico Fuligni, MV Agusta, 1:45,643

3 Jules Cluzel, Yamaha, 1:46,345

4 Steven Odendaal, Yamaha, 1:46,347

5 Corentin Perolari, Yamaha, 1:47,040

6 Jamie van Sikkelerus, Yamaha, 1:47,711