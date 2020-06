Randy Krummenacher nimmt sein Rennbike mit nach Hause

Am 25. Juni wird Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher zum ersten Mal seit dem Saisonbeginn wieder mit seiner MV Agusta auf die Rennstrecke gehen. Für die Wochen darauf hat der Schweizer ambitionierte Pläne.

Diese Woche Dienstag bis Donnerstag testen auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» mehrere Teams aus der MotoGP- und Superbike-WM, Ducati hat die Strecke gemietet. Am letzten Tag werden auch Supersport-WM-Leader Andrea Locatelli aus dem Team Bardahl Evan Bros Yamaha sowie Weltmeister Randy Krummenacher (MV Agusta) mitmischen.

«Nach dem einen Testtag nehme ich das Rennmotorrad mit zu mir nach Hause», verriet Krummi SPEEDWEEK.com, der gemeinsam mit Lebenspartnerin Serena in Umbrien, an der Grenze zur Toskana lebt. «Dann plane ich weitere Testfahrten mit meinem Chefmechaniker Manuel Cappelletti in meiner Umgebung, um mehr Kilometer abzuspulen und die Basis des Motorrads weiterzuentwickeln. Dieses Motorrad hat die WM noch nie gewonnen, ich möchte das gerne ändern. Ich kann meiner Crew mit meiner Erfahrung guten Input geben und sie setzen das auch sehr gut um. MV hat die letzten zwei Jahre einen Schritt nach vorne gemacht und da ist noch mehr möglich.»

Am ersten August-Wochenende geht die Supersport-WM in Jerez weiter, ab dann wird es erstmals in der Geschichte der Meisterschaft zwei Rennen pro Wochenende geben. So bekommt Krummenacher doppelt so viele Chancen, seine Nullrunde vom Auftakt in Australien auszubügeln.

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben