Barcelona-Test: Domi Aegerter zum ersten Mal besiegt

In der dritten von vier Testsessions auf dem Circuit de Catalunya erlitt Supersport-WM-Rookie Dominique Aegerter seine erste Niederlage, hinterließ als Dritter aber erneut einen sehr starken Eindruck.

Mit 1:44,803 min sorgte Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha am Montag für die überragende Bestzeit. Der Schweizer fuhr schneller als Andrea Locatelli bei seinem Pole-Rekord 2020, wegen der umgebauten Kurve 10 lassen sich die Zeiten aber kaum noch vergleichen.



In der dritten von vier Testsessions am Dienstag unterbot Aegerter bereits in der dritten Runde (!) seine eigene Bestzeit und fuhr 1:44,731 min.

Nach 35 Minuten übernahm Jules Cluzel mit 1:44,355 min die Führung und setzte sich 0,376 sec vor Aegerter.



Diese Zeit wurde in den folgenden 85 Minuten nicht mehr unterboten. Cluzel blieb vorne und war 0,363 sec schneller als sein GMT94-Yamaha-Teamkollege Federico Caricasulo. Aegerter landete mit zusätzlichen 0,013 sec Rückstand auf Platz 3.

Niki Tuuli glänzte mit der einzigen MV Agusta im Feld als Fünfter, Raffaele De Rosa brachte die beste Kawasaki lediglich auf Rang 12.



Randy Krummenacher (9.), Weltmeister des Jahres 2019, tut sich auf dem Circuit de Catalunya weiterhin schwer, im Gegensatz zu den meisten seiner Konkurrenten fuhr er dort nie zuvor mit der Supersport-Maschine. Gegenüber Montag steigerte sich der Zürcher Oberländer aus dem Team EAB Yamaha um gute 6/10 sec und reduzierte seinen Rückstand auf die Spitze von 1,944 auf 1,539 sec.

Maria Herrera (Altogoo Yamaha), die einzige Frau im Feld, zeigt sich gegenüber ihrer einzigen Supersport-Saison 2019 deutlich verbesserte und schaffte es auf den respektablen elften Platz.



Der Westschweizer Stéphane Frossard strandete mit 3,219 sec Rückstand auf Platz 19.



Nach Stürzen am Montag müssen Steven Odendaal, Shogo Kawasaki und Danny Webb auf den zweiten und letzten Testtag verzichten.

Ergebnisse Supersport-Test Barcelona, 3. Session, 30. März:

1. Jules Cluzel, Yamaha, 1:44,355 min

2. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,363 sec

3. Dominique Aegerter, Yamaha, +0,376

4. Hannes Soomer, Yamaha, +1,140

5. Niki Tuuli, MV Agusta, +1,339

6. Luca Bernardi, Yamaha, +1,405

7. Manuel Gonzalez, Yamaha, +1,486

8. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,534

9. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,539

10. Federico Fuligni, Yamaha, +1,619

11. Maria Herrera, Yamaha, +1,749

12. Raffaele Da Rosa, Kawasaki, +1,818

13. Marc Alcoba, Yamaha, +1,850

14. Davide Pizzoli, Yamaha, +2,326

15. Luigi Montella, Yamaha, +2,731

16. Galang Hendra Pratama, Yamaha, +2,761

17. Michel Fabrizio, Kawasaki, +2,811

18. Vertti Takala, Yamaha, +2,825

19. Stéphane Frossard, Yamaha, +3,219

20. Leonardo Taccini, Kawasaki, +4,064

21. Pawel Szkopek, Yamaha, +4,931

Ergebnisse Supersport-Test Barcelona, 29. März:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:44,803 min

2. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,280 sec

3. Jules Cluzel, Yamaha, +0,716

4. Steven Odendaal, Yamaha, +1,141

5. Christoffer Bergmann, Yamaha, +1,688

6. Raffaele Da Rosa, Kawasaki, +1,707

7. Marc Alcoba, Yamaha, +1,721

8. Manuel Gonzalez, Yamaha, +1,825

9. Maria Herrera, Yamaha, +1,888

10. Hannes Soomer, Yamaha, +1,913

11. Randy Krummenacher, Yamaha, +1,944

12. Luca Bernardi, Yamaha, +2,056

13. Luigi Montella, Yamaha, +2,063

14. Niki Tuuli, MV Agusta, +2,107

15. Danny Webb, Yamaha, 2,678

16. Federico Fuligni, Yamaha, +2,890

17. Galang Hendra Pratama, Yamaha, +3,045

18. Vertti Takala, Yamaha, +3,173

19. Michel Fabrizio, Kawasaki, +3,496

20. Davide Pizzoli, Yamaha, +3,729

21. Stéphane Frossard, Yamaha, +3,853

22. Pawel Szkopek, Yamaha, +5,628

23. Shogo Kawasaki, Kawasaki, +5,932

24. Leonardo Taccini, Kawasaki, +6,105