Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Max Verstappen muss zuschauen

Beste Ducati: Ex-Moto3-Champ stellt WM-Bronze sicher

Von Sebastian Fränzschky
Ducati-Pilot Jaume Masia stellte beim finalen Rennen der Supersport-WM 2025 den dritten Platz in der Fahrerwertung sicher und sprach nach seinem Erfolg über die Herausforderungen seiner Rookie-Saison.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Jaume Masia, Moto3-Weltmeister der Saison 2023, feierte in diesem Jahr sein Debüt in der Supersport-WM und etablierte sich in der ersten Saisonhälfte als bester Ducati-Pilot. Nach einigen Rückschlägen im Sommer schlug der Spanier beim Finale in Jerez eindrucksvoll zurück: Mit einem überzeugenden Sieg meldete er sich an der Spitze zurück und empfahl sich damit als einer der Titelanwärter für die kommende Saison.

Dank der 25 Zähler für den Sieg zog Masia noch an Triumph-Pilot Tom Booth-Amos vorbei und stellte WM-Bronze sicher. «Ich freue mich sehr über meine Performance. Damit habe ich nicht gerechnet», kommentierte Masia, der vom siebten Startplatz zum Sieg stürmte und mit 3,2 Sekunden Vorsprung auf Tom Booth-Amos und Stefano Manzi ins Ziel fuhr.

Leicht fiel es Masia aber nicht, sich gegen die Yamaha-Piloten und die Triumph von Booth-Amos durchzusetzen. «Hinter den anderen Fahrern fällt es mir oft schwer. Auf Grund der unterschiedlichen Motorräder haben wir unterschiedliche Fahrstile. Das bereitete mir einige Schwierigkeiten», erklärte der ehemalige Grand-Prix-Pilot.

Im Gesamtklassement reihte sich Masia mit drei Punkten Vorsprung auf Booth-Amos auf der dritten Position ein. Die beiden Yamaha-Piloten vor ihm waren aber meilenweit entfernt. Weltmeister Manzi hatte nach zwölf Rennwochenenden satte 201 Zähler Vorsprung.

«Ich weiß nicht, wie viele Jahre Öncü und Manzi hier schon fahren. Sie sind natürlich sehr gute Fahrer und fahren für sehr gute Teams. Die R9 war in diesem Jahr sehr stark. Ich bin stolz, dass ich am Ende der beste Ducati-Fahrer war», bilanzierte Masia.

Nach einer schwierigen Moto2-Debütsaison fand Masia im Grand-Prix-Paddock keinen Platz mehr und erhielt bei Orelac eine neue Chance. «Ich fuhr für ein sehr familiäres Team. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen und ich fühlte mich wie Zuhause. Sie haben mir das nötige Vertrauen gegeben und dafür bin ich sehr dankbar», so Masia.

«Zusammen mit dem Team leisteten wir tolle Arbeit und kämpften in dieser Saison sehr hart. Vielleicht fehlte uns, meinem Crewchief und mir, ein bisschen die Erfahrung. Doch wir kämpften von Rennen zu Rennen. Ich bin mit dem Abschluss der Saison und unseren Leistungen sehr zufrieden. Es ist immer toll, eine Meisterschaft in den Top-3 zu beenden. Das zeigt, dass wir stark waren», freute sich der Rookie.

Für seine zweite Saison nimmt sich Masia einiges vor. Neben Öncü ist er einer der großen WM-Anwärter. «Wir müssen noch ein paar Dinge optimieren. Doch die Erfahrung dieser Saison wird uns helfen, damit wir erneut um Spitzenpositionen kämpfen können», erklärte er. «Wir hoffen auf eine gute Saisonvorbereitung und streben 2026 erneut eine Top-3-Platzierung an.»

Ergebnis Supersport-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Jaume Masia (E) Ducati
2. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 3,255 sec
3. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,262
4. Can Öncü (TR) Yamaha + 6,089
5. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 6,999
6. Philipp Öttl (D) Ducati + 7,207
7. Roberto Garcia (I) Yamaha + 7,391
8. Valentin Debise (F) Ducati + 7,704
9. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 14,299
10. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 14,605
11. Corentin Perolari * (F) Honda + 14,794
12. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 16,811
13. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 17,068
14. Kaito Toba (J) Honda + 17,660
15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 18,400
16. Matteo Ferrari (I) Ducati + 18,586
17. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 18,656
18. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 20,926
19. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 34,943
20. Loic Arbel (F) MV Agusta + 35,476
21. Andrea Giombini (I) Ducati + 36,207
22. Ana Carrasco * (E) Honda + 36,370
23. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 36,813
24. Marvin Siebdrath (D) Honda + 48,747
25. Javier Del Olmo (E) Kawasaki + 53,543
26. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + > 1 min
- Yuki Okamoto (J) Yamaha
- Joshua Whatley (GB) MV Agusta
- Xavi Cardelus (AND) Ducati
- Federico Caricasulo (I) Ducati
Ergebnis Supersport-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 0,051 sec
3. Jaume Masia (E) Ducati + 0,140
4. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,329
5. Alberto Surra (I) Yamaha + 1,625
6. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 2,675
7. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 2,888
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 3,034
9. Valentin Debise (F) Ducati + 3,981
10. Roberto Garcia (I) Yamaha + 4,198
11. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 8,990
12. Federico Caricasulo (I) Ducati + 11,525
13. Matteo Ferrari (I) Ducati + 13,199
14. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 14,107
15. Kaito Toba (J) Honda + 14,409
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 14,544
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 15,521
18. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 17,814
19. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 21,383
20. Leonardo Taccini (I) Ducati + 21,532
21. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 31,823
22. Simon Jespersen (DK) Ducati + 31,880
23. Andrea Giombini (I) Ducati + 32,483
24. Loic Arbel (F) MV Agusta + 36,461
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 36,654
26. Ana Carrasco * (E) Honda + 38,346
27. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 38,509
28. Corentin Perolari * (F) Honda + > 1 min
29. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + > 1 min
- Oliver Bayliss (AUS) Triumph
- Javier Del Olmo (E) Kawasaki
- Marvin Siebdrath (D) Honda
- Lucas Mahias (F) Yamaha
Supersport-WM 2025: Stand nach 24 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 466
2. Can Öncü (TR) Yamaha 369
3. Jaume Masia (E) Ducati 268
4. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 262
5. Valentin Debise (F) Ducati 200
6. Philipp Öttl (D) Ducati 187
7. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 183
9. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 98
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
13. Corentin Perolari * (F) Honda 88
14. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
15. Roberto Garcia (I) Yamaha 75
16. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
17. Simon Jespersen (DK) Ducati 73
18. Federico Caricasulo (I) Ducati 64
19. Alberto Surra (I) Yamaha 62
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 61
21. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 29
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Kaito Toba (J) Honda 15
26. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
27. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 11
* WorldSSP Challenge

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 21.10., 10:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 21.10., 11:50, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Di. 21.10., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 21.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 21.10., 15:00, SPORT1+
    Drew Gibson: In Focus
  • Di. 21.10., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 21.10., 16:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 21.10., 16:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 21.10., 17:00, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 21.10., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2110054513 | 5