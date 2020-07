Chris Stange (KTM): «In Jerez heißt es Feuer frei!»

Um sich optimal auf seine erste Saison in der Supersport-300-WM vorzubereiten, trainierte Christian Stange mit Weltmeister Randy Krummenacher. «Ich bin auf einem sehr guten Level», bekräftigte der 22-Jährige.

An Christian Stanges Start in der 300er-Weltmeisterschaft sind große Erwartungen geknüpft. Mit Freudenberg hat er ein starkes Team und mit der KTM RC390R ein schnelles Motorrad. Der Sachse weiß aber auch, dass er sich nach einigen Jahren auf der 600er umstellen muss, mit der nur 50 PS starken Maschine.



Es ist Stange anzumerken: Er will unbedingt Erfolg haben in dieser Saison und weiß um seine guten Chancen.

«Zuerst war ich mit einer KTM einen Tag lang in Rijeka, dann bin ich in der Gegend um Misano einige Tage Pitbike gefahren», erzählte der 22-Jährige SPEEDWEEK.com. «Anschließend war ich eine Woche bei Randy Krummenacher, wir gingen zusammen Radfahren, machten Kraft- und Konditionstraining und haben uns bei seinem Physiotherapeuten entspannt. Und wir waren zusammen in Castiglione del Lago Flattrack fahren, das war extrem cool. Das war eine gute Erfahrung, man braucht eine gute Reaktion. Von der ersten bis zur letzten Runde habe ich Fortschritte erzielt, Randy konnte mir sehr viel mitgeben.»

Wenn du mit einem Weltmeister trainierst: Unterscheidet sich das von deinem normalen Programm? «Es ist nicht viel anders», hielt Stange fest. «Er kocht auch nur mit Wasser. Was ihn auszeichnet, ist seine brutale mentale Stärke, die ist bewundernswert. Randy ist älter und trainiert seit vielen Jahren, deshalb kann ich mich schlecht mit ihm vergleichen. Aber ich bin auf einem sehr guten Level, auf einem Level, auf dem ich noch nie war. Ich hatte diesen Winter viel Zeit und durch die Coronapause noch mehr. Ich bin sehr gut vorbereitet, in Jerez heißt es dann Feuer frei.»

Kalender Supersport-300-WM 2020:

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt