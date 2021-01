SSP-WM 300: Neue Teams, neue Namen – 30 Fahrer fix

Durch die Abschaffung der zweiten Gruppe werden wir 2021 in der Supersport-WM 300 weniger Motorräder als bisher sehen. Die maximale Teilnehmeranzahl ist fast erreicht.

Weil die Supersport-WM 300 einen enormen Zuspruch von Teams und Fahrern erfuhr, teilte Promoter Dorna ab 2019 das große Teilnehmerfeld in zwei Gruppen ein. So waren theoretisch bis zu 72 Fahrer möglich. Für Rennen konnten sich aber nur 36 Piloten qualifizieren, für den Rest der regelmäßig über 50 Teilnehmer war nach den Trainings Feierabend. Ab 2021 gibt es in der Nachwuchsserie nur noch eine Gruppe, mit voraussichtlich maximal 36 Fahrern.

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie befürchtet Promoter Dorna, dass einige Teams die Krise nicht überleben werden. Mit nur 19 bestätigten Piloten Ende 2020 schienen sich diese Befürchtungen zu bewahrheiten. Doch in den ersten drei Wochen des neuen Jahres hat sich einiges getan: 18 Teams haben 30 Fahrer unter Vertrag genommen, andere Teams sind in Lauerstellung.



So hat das Weltmeisterteam MTM Kawasaki neben Jeffrey Buis mittlerweile drei weitere Fahrer bestätigt. Auch das größte Yamaha-Team MS Racing hat sein Aufgebot nun komplett und mit Vinales Yamaha steigt ein neues Team in die Supersport-WM 300 ein.

Die Kawasaki Ninja 400 wird das dominierende Motorrad bleiben wird. Neben 19 Kawasaki gibt es aktuell zehn Yamaha R3 und nur eine KTM RC390 vom sächsischen Team Freudenberg.