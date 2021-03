SSP300: Einzige KTM auf Platz 8, Rekorde pulverisiert

Yamaha-Fahrer Bahattin Sofuoglu dominierte den ersten Testtag der Supersport-300-WM auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona. Die Zeiten sind auf einem nie dagewesenen Niveau.

Ton Kawakami aus Brasilien sorgte in der ersten von insgesamt vier Testsessions der Supersport-300-WM am Montagmorgen mit 1:56,444 min für die Bestzeit, ihm folgten die Yamaha-Kollegen Bahattin Sofuoglu und Unai Orradre.



In der zweiten Session am Nachmittag dominierte Adrian Huertas (MTM Kawasaki) bis 2 min vor Ende und lag über 4/10 sec voraus, dann fuhr Sofuoglu in 1:54,867 min überragende Bestzeit. Der WM-Dritte distanzierte Huertas um 0,511 sec und den Dritten Samuel Di Sora um fast eine Sekunde!

Sofuoglus Zeit ist auf einem nie dagewesenen Niveau. Die schnellste Rennrunde auf dem Circuit de Catalunya fuhr 2020 Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki) in 1:55,959 min. Den Pole-Rekord hält mit 1:56,277 min ebenfalls der Niederländer. Die schnellste Runde überhaupt ging bislang auf das Konto des zurückgetretenen Vizeweltmeisters Scott Deroue, der letztes Jahr im Warm-up 1:55,185 min fuhr. Diese Zeit unterbot Sofuoglu um 0,318 sec!

Im 40 Teilnehmer starken Fahrerfeld findet sich nur eine KTM RC390R, diese steuert Victor Steeman aus dem sächsischen Freudenberg-Team. Der Niederländer verlor am ersten Testtag 1,394 sec und wurde Achter.



Ana Carrasco (Provec Kawasaki) kämpft nach ihren Wirbelbrüchen im Winter um ihre weltmeisterliche Form, wurde aber immerhin Zwölfte.

Weltmeister Buis brachte seine MTM-Kawasaki mit 1,762 sec Rückstand nur auf Platz 14.



Am Dienstag folgen die Sessions 3 und 4, ab Mittwoch gehört die Strecke zwei Tage lang den Piloten der Superbike-WM.

Ergebnisse, SSP300-Test Barcelona, 29. März:

1. Bahattin Sofuoglu, Yamaha, 1:54,867 min

2. Adrian Huertas, Kawasaki, +0,511 sec

3. Ton Kawakami, Yamaha, +0,928

4. Samuel Di Sora, Kawasaki, +0,937

5. Victor Rodriguez, Kawasaki, +1,023

6. Unai Orradre, Yamaha, +1,107

7. Dorren Loureiro, Kawasaki, +1,346

8. Victor Steeman, KTM, +1,394

9. Jose Luis Perez, Kawasaki, +1,436

10. Alejandro Carrion, Kawasaki, +1,472

12. Ana Carrasco, Kawasaki, +1,668

14. Jeffrey Buis, Kawasaki, +1,762