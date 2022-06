Misano, Lauf 1: Geiger Siebter, Pech für Lehmann

Während Yamaha-Pilot Matteo Vanucci im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Misano seinen ersten Sieg feierte, kreuzte Dirk Geiger (Kawasaki) als Siebter die Ziellinie. KTM-Ass Lennox Lehmann hatte früh Feierabend.

In der Superpole der Supersport-WM 300 in Misano hatte sich Yamaha-Pilot Matteo Vanucci durchgesetzt. Der Lokalmatador distanzierte in der Rekordzeit von 1:48,501 min Victor Steeman (Kawasaki) um 0,2 sec, der drittplatzierte Inigo Iglesias (Kawasaki) verlor bereits 0,5 sec.

Dirk Geiger (Kawasaki) erreichte Startplatz 10, für Lennox Lehmann mit der einzigen KTM sprang nur die 21. Position heraus. Durch die Windschattenduelle in der Nachwuchsserie sind aber auch von weit hinten starke Ergebnisse möglich. Doch für Lehmann war das erste Rennen bereits in der zweiten Runde nach einem Sturz beendet.

An der Spitze setzt sich Pole-Setter Vanucci zunächst ab und schien einen souveränen Sieg einfahren zu können, im letzten Renndrittel geriet der Yamaha-Pilot aber unter Druck von Markenkollege Álvaro Diaz. Nach einer spannenden Schlussrunde rettete der Italiener einen Mini-Vorsprung ins Ziel. Es ist der erste WM-Sieg von Vanucci. Diaz (2.) und Samuel Di Sora (3./Kawasaki) komplettierten das Podium.

In der Verfolgergruppe kämpften elf Piloten um den fünften Platz, in der auch Geiger seinen Platz suchte. Der Mannheimer kreuzte nur 0,7 sec hinter Platz 5 als Siebter die Ziellinie.

So lief das Rennen

Runde 1: Steeman vor Di Sora und Vanucci long-lap-penalty für Victor Steeman wegen Frühstart. Geiger auf neun, Lehmann 15.



Runde 2: Vanucci neuer Führender. Lehmann und Martella stürzen in Kurve 14.



Runde 3: Vanucci 0,5 sec vor Di Sora, Geiger auf Platz 7



Runde 4: Während sich seine Verfolger bekämpfen, setzt sich Vanucci um 0,9 sec ab.



Runde 5: Geiger weiter Siebter mit 1,7 sec Rückstand.



Runde 6: Vanucci hält seinen Vorsprung konstant. Geiger jetzt Fünfter an der Spitze der Verfolgergruppe.



Runde 7: Vanucci 1,4 sec vor Diaz und Di Sora.



Runde 8: Geiger Siebter.



Runde 9: Vanucci um 1,5 sec vor Di Sora und Coppola. Geiger auf Platz 8.



Runde 10: Vanucci setzt sich weiter ab, Diaz vorbei an Di Sora auf Platz 2.



Runde 11: Diaz fährt 0,8 sec schneller als Vanucci und liegt nur 1,4 sec zurück. Geiger (8.) kämpft um Platz 5.



Runde 12: Im Schlepptau von Diaz schließen auch Di Sora (3.) und Coppola (4.) zu Vanucci auf.



Runde 13: Diaz nur noch 0,3 sec hinter Vanucci.



Runde 14: Vanucci und Diaz wechseln sich an der Spitze ab, Di Sora und Coppola kämpfen um Platz 3. In der Verfolgergruppe belegt Geiger Platz 7.



Letzte Runde: Vanucci rettet im Fotofinish 0,020 sec vor Diaz ins Ziel, Di Sora setzt sich als Dritter durch. Geiger als Siebter im Ziel.

Ergebnis Supersport-300: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Matteo Vannucci Yamaha 2. Alvaro Diaz Yamaha + 0,020 sec 3. Samuel Di Sora Kawasaki + 0,465 4. Alfonso Coppola Yamaha + 0,556 5. Victor Steeman Kawasaki + 7,575 6. Inigo Iglesias Kawasaki + 8,260 7. Dirk Geiger Kawasaki + 8,294 8. Yuta Okaya Kawasaki + 8,449 9. Hugo De Cancellis Kawasaki + 8,752 10. Ruben Bijman Kawasaki + 8,827 11. Petr Svoboda Kawasaki + 8,969 12. Marc Garcia Yamaha + 9,228 13. Alessandro Zanca Kawasaki + 10,749 14. Alex Millan Kawasaki + 10,776 15. Marco Gaggi Yamaha + 10,822 16. Gabriele Mastroluca Yamaha + 18,190 17. Humberto Maier Yamaha + 28,991 18. Troy Alberto Kawasaki + 34,162 19. Sylvain Markarian Kawasaki + 34,289 20. Daniel Mogeda Kawasaki + 34,570 21. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 34,663 22. Indy Offer Yamaha + 55,579 23. Ioannis Peristeras Yamaha > 1 min 24. Kevin Sabatucci Kawasaki > 1 min out Ton Kawakami Yamaha out Fenton Seabright Yamaha out Harry Khouri Kawasaki out Iker Garcia Abella Yamaha out Bruno Ieraci Kawasaki out Mattia Martella Kawasaki out Lennox Lehmann KTM out Mirko Gennai Yamaha