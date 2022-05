Plan von Dirk Geiger: «Weiter nach vorne, das muss»

Knapp vier Wochen nach seiner Schlüsselbein-OP zeigte Dirk Geiger bei der Supersport-300-WM in Estoril mit zwei zehnten Plätzen ordentliche Leistungen. Zufrieden ist der Mannheimer aus dem Team Füsport Kawasaki nicht.

Ein großes Pflaster auf der rechten Schulter kündete von Dirk Geigers Schlüsselbeinbruch in Assen. Dort hat der Mannheimer seine bislang besten Leistungen in dieser Saison gezeigt, stürzte aber in beiden Rennen der Supersport-300-WM auf Platz 3 liegend.

In Estoril kam er in beiden Rennen als Zehnter ins Ziel, im zweiten Lauf fehlten ihm lediglich 1,362 sec zum Sieg! «Eine Sekunde schneller, und ich gewinn das Ding», ärgerte sich Geiger, der nur von Startplatz 25 kam. «Davon abgesehen war es ganz gut, ich habe mich wohlgefühlt und konnte mich Stück für Stück vorarbeiten. Irgendwann war ich dann in den Top-10, hatte aber Schwierigkeiten ab Platz 6 oder 7 noch weiter vor zu kommen. Damit tue ich mir extrem schwer, weil ich nicht weiß, wie ich das richtig timen soll. Ich überhole einen, der kontert sofort und steht dann in der Kurve vor mir rum. So kann ich weder den Speed mitnehmen noch das Überholmanöver für den nächsten vorbereiten. Das ist immer schwer, ich muss mich da mehr rantasten. Ich muss mehr lernen, wie ich das machen kann. Da, wo deine Stärken sind, musst du es probieren, aber vorausplanen geht nicht.»

Nach sechs Rennen hat Geiger 15 Punkte auf dem Konto und liegt nur auf dem 15. WM-Rang, obwohl er vom Speed her viel weiter vorne sein könnte. «Mein Ziel ist das gleiche wie vor der Saison», betonte der 19-Jährige aus dem Team Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki. «Dass es weiter nach vorne geht, das muss.»