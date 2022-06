Misano, Lauf 2: Geiger und Lehmann in den Top-6

Den Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2022 in Misano räumte WM-Leader Álvaro Diaz (Yamaha) ab. Dirk Geiger (Kawasaki) und Lennox Lehmann (KTM) begeisterten mit einer famosen Fahrt in die Top-6.

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Misano fand ohne Pole-Setter und Lauf-1-Sieger Matteo Vanucci statt, der sich bei einem Unfall im morgendlichen Warm-up schwer verletzte. In der Startaufstellung rückten dementsprechend alle Fahrer um eine Position nach vorne.

Die erste Reihe bestand aus den Kawasaki-Piloten Victor Steeman, Inigo Iglesias und Alessandro Zanco. Auf Startplatz 4 mit Gaststarter Alfonso Coppola die beste Yamaha – eigentlich, denn der Italiener startete die Aufwärmrunde aus der Boxengasse und musste sich ganz hinten anstellen. Dirk Geiger (Kawasaki) nahm auf der neunten Position Aufstellung, Lennox Lehmann mit der einzigen KTM auf Platz 20.

Das Rennen entpuppte sich als ein typisches Rennen der Nachwuchsserie mit Windschattenduellen und Positionsveränderungen in jeder Kurve. Mittendrin in der Spitzengruppe Dirk Geiger. Der Mannheimer kam als Sechster aus der ersten Runde und führte das Rennen mehrfach an. Am Ende kreuzte der Kawasaki-Pilot als Fünfter die Ziellinie.



Ein auffälliges Rennen fuhr Lennox Lehmann. Der 16-Jährige begann erst im letzten Renndrittel, Positionen gutzumachen und tauchte in Runde 11 erstmals in den Top-10 auf. Der KTM-Pilot orientierte sich weiter nach vorne, bis er in der letzten Runde hinter Geiger Platz 6 erreichte.

Die 25 Punkte für den Sieg räumte der Spanier Álvaro Diaz ab. Der Yamaha-Pilot führt auch die Gesamtwertung mit 20 Punkten Vorsprung an. Das Podium komplettierten die Kawasaki-Piloten Yuta Okaya und Victor Steeman.



Troy Alberto (Kawasaki) fuhr als erste Filipino in der 300er-Serie einen WM-Punkt ein.

So lief das Rennen:

Runde 1: Steeman führt vor Okaya, Iglesias und Di Sora. Geiger Sechster, Lehmann auf 13.



Runde 2: Steeman wird von der Meute aufgeschnupft. Geiger auf 4, Lehmann weiter auf 13. Die Top-8 innerhalb 0,8 sec. Sturz Zanca. Schnellste Rennrunde von Coppola (10.) in 1:49,700 min.



Runde 3: Geiger führte das Rennen kurzzeitig an, die Ziellinie kreuzt er als Vierter.



Runde 4: Diaz vor Geiger. Coppola auf Platz 7. Lehmann 1,6 sec zurück auf Platz 12. Sturz Khouri.



Runde 5: Ein typisches 300er-Rennen mit Positionsveränderungen in jeder Kurve.



Runde 6: Steeman, Gennai, Coppola und Geiger führen zeitweise.



Runde 7: Gennai um 0,5 sec vor Steeman. Die Top-13 innerhalb nur 2 sec. Sturz Svoboda.



Runde 8: Der Ausreißversuch von Gennai scheiterte. Geiger auf Platz 9, Lehmann auf Platz 15 zurückgefallen.



Runde 9: Die Top-6 setzen sich leicht ab. Lehmann (14.) mit der schnellsten Rennrunde in 1:49,679 min.



Runde 10: Das Feld schiebt sich wieder zusammen, die Top-13 innerhalb 1,8 sec.



Runde 11: Geiger auf Platz 7. Lehmann orientiert sich nach vorne – Zehnter! Sturz Gaggi.



Runde 12: Geiger 0,4 sec hinter dem Führenden Diaz, Lehmann 1,3 sec.



Runde 13: Diaz 0,3 sec vor De Cancellis und bleibt auch auf der langen Geraden vorne.



Runde 14: Das Rennen ist völlig offen, Geigen und Lehmann direkt hintereinander.



Letzte Runde: Diaz gewinnt vor Okaya und De Cancellis. Lehmann kämpft sich noch an Geiger vorbei auf Platz 5, Geiger Sechster.

Ergebnis Supersport-300: Misano, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Diaz Yamaha 2. Yuta Okaya Kawasaki + 0,408 sec 3. Victor Steeman Kawasaki + 0,930 4. Hugo De Cancellis Kawasaki + 0,933 5. Dirk Geiger Kawasaki + 1,067 6. Lennox Lehmann KTM + 1,100 7. Mirko Gennai Yamaha + 1,191 8. Kevin Sabatucci Kawasaki + 1,223 9. Ruben Bijman Kawasaki + 1,404 10. Alfonso Coppola Yamaha + 1,443 11. Gabriele Mastroluca Yamaha + 1,928 12. Inigo Iglesias Kawasaki + 2,036 13. Marc Garcia Yamaha + 2,085 14. Bruno Ieraci Kawasaki + 2,345 15. Troy Alberto Kawasaki + 6,514 16. Ioannis Peristeras Yamaha + 6,645 17. Alex Millan Kawasaki + 6,677 18. Humberto Maier Yamaha + 11,254 19. Fenton Seabright Yamaha + 11,269 20. Daniel Mogeda Kawasaki + 11,427 21. Indy Offer Yamaha + 37,617 22. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 49,429 out Sylvain Markarian Kawasaki out Marco Gaggi Yamaha out Samuel Di Sora Kawasaki out Harry Khouri Kawasaki out Iker Garcia Abella Yamaha out Petr Svoboda Kawasaki out Alessandro Zanca Kawasaki out Ton Kawakami Yamaha out Mattia Martella Kawasaki