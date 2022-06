Böser Unfall in Misano: Matteo Vannucci überfahren

Am Samstag feierte der 19-jährige Italiener Matteo Vannucci mit seinem Sieg im ersten Supersport-300-Rennen in Misano den größten Karriereerfolg. Im Warm-up am Sonntagmorgen stürzte er schwer.

Der Kampf zwischen Matteo Vannucci und dem WM-Dritten Alvaro Diaz im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Misano am Samstagnachmittag war atemraubend, der Italiener gewann winzige 0,02 sec vor dem Spanier.



Vannucci fährt seine erste Saison in der Weltmeisterschaft und ist beim Team AG Motorsport Italia Yamaha unter Vertrag. In den ersten drei Events fuhr er in sechs Rennen fünfmal in die Punkte, dreimal in die Top-10. Bereits in seinem siebten WM-Lauf eroberte er den ersten Sieg.

Nach dem Glücksrausch am Samstag erlebte Vannucci am Sonntagmorgen die Schattenseite des Sports. Nach Augenzeugenberichten rutschte ihm im Warm-up in Kurve 3 das Vorderrad weg, er stürzte und wurde von einem Gegner auf Brusthöhe überfahren. Matteo zog sich ein Trauma des Brustkorbs sowie Rückenverletzungen zu.



Der 19-Jährige aus Bagno a Ripoli nahe Florenz wurde mit dem Hubschrauber ins Hospital Bufalini nach Cesena bei Bologna geflogen, wo er eingehend untersucht wird. Nach der Erstdiagnose der Rennärzte hat er keine Lähmungserscheinungen, ob er Brüche der Rippen oder von Wirbelkörpern oder innere Verletzungen erlitt, ist unklar. Vannucci war nach dem Sturz bei Bewusstsein und ansprechbar.