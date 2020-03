Supercross-WM

Vorschau: Wird Indianapolis zum WM-Finale?

Der 11. Lauf zur Supercross-WM in Indianapolis am kommenden Wochenende soll nach dem Stand der Dinge planmäßig stattfinden. Ob Zuschauer zugelassen werden, ist fraglich. Indianapolis könnte zum WM-Finale mutieren.

Weltweit zeichnet sich täglich eine Verschärfung der Situation infolge der Corona-Pandemie ab. Ab kommenden Samstag lassen die USA keine Europäer mehr ins Land einreisen, Großveranstaltungen werden abgesagt. Der 11. Lauf zur Supercross-WM in Indianapolis am kommenden Wochenende soll nach dem Stand der Dinge planmäßig stattfinden. Doch die Ereignisse überschlagen sich. Fraglich ist, ob noch Zuschauer zugelassen werden.

Es werden bereits weiterführende Szenarien diskutiert, ob das Rennen in Indy zum unfreiwilligen Finale der Supercross-WM werden könnte, denn der 13. WM-Lauf in Seattle wurde bereits gestrichen. Im dicht gepackten US-Kalender gibt es keine Optionen, Termine zu verschieben. Alle anderen 5 Termine stehen gegenwärtig zur Disposition. Selbst dann, wenn die Rennen wie in der Bundesliga vor leeren Zuschauertribünen stattfinden, wären die fehlenden Einnahmen durch die Ticketverkäufe für Serienvermarkter Feld Entertainment ein wirtschaftliches Fiasko. Im Schnitt werden pro Rennen 60.000 Karten verkauft.

In Indianapolis könnte es also um mehr als nur um WM-Punkte gehen. Es geht vielleicht schon um die Meisterschaft. Tomac und Roczen trennen nach dem 10. WM-Lauf in Daytona nur 3 Punkte. Tomac hat 5 Siege auf seinem Konto, Roczen 3 - Vorteil Tomac bei Punktgleichstand. Bevor es aber so weit ist, wird es weitere Krisensitzungen geben und die Situation wird sich stündlich ändern.

Auf Roczen und Tomac steigt der Druck, denn es könnte am Wochenende um Alles oder Nichts gehen. So wird das Rennen in Indianapolis auch zum Test, wer in dieser Situation die Nerven behält.

So können Sie die Supercross-WM in Indianapolis verfolgen (Stand: 12.3.2020):

Livetiming (kostenlos),

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan SX-WM Indianapolis (MEZ):

Samstag, 14.3.2020

18:05 - 250SX Gruppe B Qualifying

18:20 - 250SX Gruppe C Qualifying

18:35 - 250SX Gruppe A Qualifying

18:50 - 450SX Gruppe A Qualifying

19:05 - 450SX Gruppe B Qualifying

19:20 - 450SX Gruppe C Qualifying

20:15 - 250SX Gruppe C Qualifying

20:30 - 250SX Gruppe B Qualifying

20:45 - 250SX Gruppe A Qualifying

21:00 - 450SX Gruppe A Qualifying

21:15 - 450SX Gruppe B Qualifying

21:30 - 450SX Gruppe C Qualifying

Sonntag, 15.3.2020

Vorläufe

00:05 - 250SX Heat #1

00:19 - 250SX Heat #2

00:33 - 450SX Heat #1

00:47 - 450SX Heat #2

LCQ:

01:10 - 250SX Last Chance Qualifier

01:23 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

01:52 - 250SX Main Event

02:27 - 450SX Main Event

WM-Stand nach 10 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 226

2. Ken Roczen, 223, (-3)

3. Cooper Webb, 197, (-29)

4. Justin Barcia, 195, (-31)

5. Jason Anderson, 170, (-56)

6. Malcolm Stewart, 152, (-74)

Meisterschaftsstand US-Ostküstenmeisterschaft:

1. Chase Sexton, 98

2. Shane McElrath, 88 (-10)

3. R.J. Hampshire (USA), 80, (-18)

4. Garrett Marchbanks (USA), 79, (-19)

5. Jeremy Martin (USA), 65, (-33)