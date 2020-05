Heute Abend: SX WM in Utah trotz Ausgangssperre?

Auch in Salt Lake City eskalierte die Situation nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd, so dass bis Montag eine Ausgangssperre über die Stadt verhängt wurde. Die Polizei feuert mit Gummigeschossen auf Menschen.

In Salt Lake City soll am heutigen Sonntag die Supercross-WM mit ihrem 11. Lauf fortgesetzt werden. Doch in den USA ist es nach dem Mord an George Floyd den fünften Tag in Folge in mehreren Großstädten zu Protesten gegen rassistische Polizeigewalt gekommen, so auch in Salt Lake City. Im Bundesstaat Utah wurde gestern Abend die Nationalgarde gegen die Protestierenden eingesetzt, nachdem die Situation eskalierte. Vielerorts herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände.

Nachdem die Proteste auch in Salt Lake City außer Kontrolle gerieten, wurde eine Ausgangssperre bis Montag verhängt. Dutzende Streifenwagen und gepanzerte Polizeifahrzeuge belagern die Innenstadt von Salt Lake City.

Ob die Teilnehmer und die Teammitglieder der Supercross-WM das Rice-Eccles Stadium pünktlich erreichen, werden erst die nächsten Stunden zeigen. Um die Polizeisperren zu durchbrechen, sind Sondergenehmigungen erforderlich.

So können Sie die Supercross-WM in Salt Lake City verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City *)

15:00 - Streckenbesichtigung

16:00 - 250SX Freies Training Gruppe B

16:15 - 250SX Freies Training Gruppe A

16:30 - 450SX Freies Training Gruppe A

16:45 - 450SX Freies Training Gruppe B

Zeittraining:

17:05 - 250SX Zeittraining Gruppe B

17:20 - 250SX Zeittraining Gruppe A

17:35 - 450SX Zeittraining Gruppe A

17:50 - 450SX Zeittraining Gruppe B

18:35 - 250SX Zeittraining Gruppe B

18:50 - 250SX Zeittraining Gruppe A

19:05 - 450SX Zeittraining Gruppe A

19:20 - 450SX Zeittraining Gruppe B

Vorläufe 250 East:

21:04 - 250SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

21:18 - 250SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer 250 East:

21:47 - 250SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

Vorläufe SX WM:

22:04 - 450SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

22:18 - 450SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer SX WM:

22:47 - 450SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

Finalrennen:

23:03 - 250SX Finale (15 Min. + 1 Runde)

23:31 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr