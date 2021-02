Ken Roczen (Honda): Falscher Startplatz, dennoch Spaß

Der deutsche Honda-Star Ken Roczen schildert seine Hetzjagd durch das Feld beim zweiten Supercross-Rennen in Orlando am Samstag.

Ken Roczen büßte Samstagabend in Orlando auf Rennsieger Cooper Webb (Red Bull-KTM) wertvolle Punkte ein. Der Deutsche hat aktuell noch ein Guthaben von sechs Punkten auf den KTM-Fahrer. Das Final-Rennen begann für Honda-Hoffnungsträger Roczen aber denkbar schlecht mit einem völlig verpatzten Start.

An der Außenseite von Jason Anderson bog der Deutsche nur als 17. In die erste Kurve ein. Danach folgte für ihn eine Hetzjagd durch das Feld, die fast noch auf Platz 3 geendet hätte. «Das war wirklich ein ziemlicher Spaß am Samstag in Orlando», stellte Roczen fest. „Da ich nur 22. auf der Startgeraden war und 17. Nach der ersten Kurve hat es das Rennen ziemlich interessant gemacht.»

Der Deutsche gesteht auch: «Ich habe mir leider den falschen Startplatz ausgesucht. Nach dem 250er-Start habe ich festgestellt, dass mein Startplatz ziemlich mitgenommen war. Ich hatte eine große Welle auf meiner Linie.» Auch der Start selbst lief falsch. «Ich habe die Kupplung losgelassen und mein Vorderrad ist hochgeschnellt. Das ganze hat meinen Lenker irgendwie verrissen.»

KR94 stellt fest: «Es war dann ein sehr intensiver Main-Event. Aber ich bin gut gefahren und hatte wirklich Spaß. Ich wünschte, dass ich einige Fehler nicht gemacht hätte und das Überholmanöver gegen Eli Tomac beim ersten Mal funktioniert hätte. Dann hätte ich auch das Podium fahren können.»

Roczen kam schließlich knapp hinter Justin Barcia (GASGAS) als Vierter ins Ziel. Roczen weiß aber: «Ja, ich habe einige Punkte verloren. Aber ich bin nicht Derjenige, der einen Rückstand hat. Ich habe noch immer etwas Raum, mit dem ich spielen kann.»

Ergebnis SX-WM, Orlando-2:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Marvin Musquin (F), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Ken Roczen (D), Honda

5. Jason Anderson (USA), Husqvarna

6. Eli Tomac (USA), Kawasaki

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

8. Zach Osborne (USA), Husqvarna

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

10. Justin Bogle (USA), KTM

11. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

13. Broc Tickle (USA), Honda

14. Shane McElrath (USA), Honda

15. Vince Friese (USA), Honda

16. Joey Savatgy (USA), KTM

17. Martin Davalos (USA), KTM

18. Max Anstie (GBR), Suzuki

19. Benny Bloss (USA), Honda

20. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

21. (DNF) Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

22. (DNF) Tyler Bowers (USA), Kawasaki

DNS: Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 8 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 180

2. Cooper Webb (USA), KTM, 174, (-6)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 149, (-31)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 136, (-44)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 133, (-47)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 125, (-55)

7. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 123, (-57)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 120, (-60)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 113, (-67)

10. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 109, (-71)