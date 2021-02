GASGAS-Ass Justin Barcia auf dem Podest in Orlando

Justin Barcia macht GASGAS viel Freude. Nach einem schwierigen Beginn beim Meeting der Supercross-WM 2021 in Orlando/2 stürmte der US-Amerikaner mit dem Holeshot auf Platz 3 im Hauptrennen.

Orlando meinte es gut mit Justin Barcia. Nach Platz 4 beim ersten Event vor einer Woche fuhr der 30-Jährige im zweiten Rennen auf der Piste in Florida als Dritter auf das Podest.

Dabei fing Orlando/2 mit einem heftigen Sturz im ersten Training für den GASGAS-Piloten nicht gut an, im Heat-Race kämpfte er sich aber auf Platz 5 wieder nach vorne. Im Hauptrennen gelang Barcia dann der dritte Holeshot in dieser Saison. Den dritten Platz verteidigte er dann tapfer gegen WM-Leader Ken Roczen (Honda).



«Das war definitiv ein harter Tag», spürte Barcia den Sturz in den Knochen. «Ich musste mich zuerst neu sortieren und fühlte mich ein bisschen besser. Für das Hauptrennen haben wir viele Änderungen am Motorrad vorgenommen und mir gelang ein großartiger Start. Gegen Rennende kam ich so richtig in meinen Flow und konnte meinen Speed noch einmal erhöhen – das war cool. Mit dem Podium war es ein solides Rennen, allerdings möchte ich viel mehr von mir selbst. Es wird schön sein, eine Woche frei zu haben und sich zu erholen.

In der Gesamtwertung machte sich das auch bemerkbar: Als Vierter liegt Barcia noch vor KTM-Star Marvin Musquin (5.); auf den drittplatzierten Eli Tomac (Kawasaki) fehlen ihm 13 Punkte.

Ergebnis SX-WM, Orlando-2:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Marvin Musquin (F), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Ken Roczen (D), Honda

5. Jason Anderson (USA), Husqvarna

6. Eli Tomac (USA), Kawasaki

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

8. Zach Osborne (USA), Husqvarna

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

10. Justin Bogle (USA), KTM

11. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

13. Broc Tickle (USA), Honda

14. Shane McElrath (USA), Honda

15. Vince Friese (USA), Honda

16. Joey Savatgy (USA), KTM

17. Martin Davalos (USA), KTM

18. Max Anstie (GBR), Suzuki

19. Benny Bloss (USA), Honda

20. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

21. (DNF) Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

22. (DNF) Tyler Bowers (USA), Kawasaki

DNS: Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 8 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 180

2. Cooper Webb (USA), KTM, 174, (-6)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 149, (-31)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 136, (-44)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 133, (-47)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 125, (-55)

7. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 123, (-57)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 120, (-60)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 113, (-67)

10. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 109, (-71)