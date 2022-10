US-Supercross-Kalender 2023 präsentiert

Für Malcolm Stewart, Cooper Webb, Marvin Musquin, Eli Tomac und Co. fällt der Startschuss am 7. Januar

Der Terminkalender für die prestigeträchtige AMA-Supercross-Serie umfasst 2023 wie zuletzt 17 Events. Neu ist die sogenannte «SuperMotocross World Championship» im Herbst.

Während die neu etablierte WSX-Serie am Sonntag ihr Debüt in Cardiff feiert, wurde von Promoter Feld Entertainment der Kalender für die neue AMA-Saison präsentiert, die sich nun SuperMotocross World Championship nennt. Beim Presse-Event in Los Angeles waren Asse wie Jason Anderson, Adam Cianciarulo und Christian Craig vor Ort.

Den Auftakt macht am 8. Januar im «Angel Stadium» das Event von Anaheim I. Anders als in der Corona-Zeit ist die Anaheim-Arena einziger Doppel-Schauplatz im Kalender, am 28. Januar steht Anaheim II auf dem Programm. Die zweite Station ist das Event in Oakland am 15. Januar. Danach folgt am 22. Januar San Diego.

Mit Anaheim II, Arlington und Glendale stehen wieder drei sogenannte «Triple-Crown»-Events im Kalender, die jeweils mit drei Final-Heats ausgefahren werden. Das Rennen von Glendale in Arizona wurde vom Januar auf den 8. April versetzt.

Das Saisonfinale findet am 14. Mai 2023 in Salt Lake City statt, mit einem traditionellen Showdown der 250er-Fahrer der Ost- und Westküste. Salt Lake City in Utah bildet zum vierten Mal das Saisonfinale. Zur Erinnerung: Im Rice-Eccles-Stadium in Utah wurden im Covid-Jahr 2020 die sieben letzten Events auf stets modifizierten Pisten ausgetragen.

Der zweite Showdown der 250er-Fahrer ist während der Saison am 23. April in East Rutherford angesetzt.

Feld Entertainment arbeitet künftig eng mit dem Promoter der Outdoor-Serie, MX Sports Pro Racing, zusammen. Die neue AMA-Motocross-Saison beginnt am 27. Mai 2023 mit der Veranstaltung auf dem Fox Raceway in Pala in Kalifornien.

Nach insgesamt elf Outdoor-Events geht es im Herbst in zwei «SMX-Playoffs», ehe am 14. Oktober im Los Angeles Memorial Coliseum beim großen Finale erstmals der inoffizielle Titel «SuperMotocross World Champion» vergeben wird. Denn der Motorrad-Weltverband FIM hat die Serie nicht als Weltmeisterschaft anerkannt.

Der US-Supercross-Kalender 2023:

08. Januar: Anaheim I, CA

15. Januar: Oakland, CA

22. Januar: San Diego, CA

29. Januar: Anaheim II, CA (Triple Crown)

05. Februar: Houston, TX

12. Februar: Tampa, FL

26. Februar: Arlington, TX (Triple Crown)

05. März: Daytona, FL

12. März: Indianapolis, IN

19. März: Detroit, MI

26. März: Seattle, WA

09. April: Glendale, AZ (Triple Crown)

16. April: Atlanta, GA

23. April: East Rutherford, NJ (250 Showdown)

30. April: Nashville, TN

07. Mai: Denver, CO

14. Mai: Salt Lake City, UT (250 Showdown)