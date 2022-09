Marvin Musquin (KTM): Ausflug in die 250er-Klasse

Red Bull-KTM-Ass Marvin Musquin unternahm im Rahmen des US-Motocross-Finales auf dem Fox Raceway ein Gastspiel in der 250er-Kategorie – der Grund dafür liegt kurz vor dem MXoN auf der Hand.

Der französische Routinier Marvin Musquin kreuzte beim US-Motocross-Outdoor-Finale auf dem Fox Raceway in Pala überraschend in der 250er-Klasse auf. Der Franzose, der seit der Saison 2011 für KTM in den USA im Einsatz ist, sicherte sich bei seinem Gastspiel gegen die kommende Generation neuer Superstars wie den Lawrence-Brüdern (Honda), Justin Cooper (Yamaha) oder Jo Shimoda (Kawasaki) die Ränge 5 und 9.

Gesamt ergab dies den siebten Tagesrang. Der Grund für Musquins kurzfristige Entscheidung war die Tatsache, dass er beim «Motocross of Nations» in Red Bud am 25. September für Frankreich in der MX2-Klasse antreten wird. Der mittlerweile 32-jährige Franzose zeigte, dass er auch den intensiven Rennrhythmus der 250er-Asse auf Anhieb mitgehen kann.

«Ich habe die Entscheidung für die 250er eine Woche vor dem Event gefällt», erklärte der MX2-Weltmeister der Jahre 2009 und 2010. «Wir haben in der Woche vor dem Event einige Dinge probiert, aber ich war nur fünfmal auf der 250er.»

Musquin gestand: «Es war ziemlich seltsam, wieder bei den 250ern zu sein. Mein Trainer meinte, es wäre ein großartiges Training für das MXoN. Genau das war das Ziel und eben diese zwei Läufe zu fahren. Klar wäre es schön gewesen, bessere Ergebnisse zu holen, aber es war ein solider Tag.»

Im ersten Rennen fuhr Musquin auf P3, als er kurz von der Piste musste und Hunter Lawrence vorbeifuhr. «Im zweiten Rennen war ich in der Top-Gruppe und es war dann körperlich ziemlich fordernd. Meine Muskeln waren einfach nicht ganz happy», schilderte der Routinier. «Aber ich habe mein Bestes gegeben und es war ein gutes Training.»

Musquins junger Red Bull-KTM-Teamkollege Max Vohland (19) kam in Pala auf den Rängen 12 und 6 ins Ziel. Gesamt holte der Sohn von Ex-Grand-Prix-Star Tallon Vohland mit 303 Punkten den soliden sechsten Endrang.

Ergebnis US Nationals Pala 2, 250 ccm:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-1

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-3

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-5

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 7-4

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 6-7

7. Marvin Musquin (F), KTM, 5-9

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 12-6

9. Nate Trasher (USA), Yamaha, 14-8

10. Carson Mumford (USA), Suzuki, 10-12

Meisterschaftsendstand nach Runde 12 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 525

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 480, (-45)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 468, (-57)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 415, (-110)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 346, (-179)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 303, (-222)

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 256, (-269)

8. Nate Trasher (USA), Yamaha, 251, (-274)

9. Michael Mosiman (USA), Husqvarna, 208, (-317)

10. Pierce Brown (USA), GASGAS, 198, (-327)