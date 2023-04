Vorschau und Zeitplan: Triple Crown in Glendale 06.04.2023 - 15:03 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Ken Roczen rangiert in der US-Supercross-Meisterschaft auf Rang 4

Am kommenden Wochenende findet in Glendale (Arizona) das dritte Triple Crown Event der Saison statt und an der Tabellenspitze der US Supercross-Meisterschaften könnte es enger kaum zugehen.