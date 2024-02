Chase Sexton (KTM): Handverletzung – Führung weg

Chase Sexton: Der KTM-Werksfahrer war in Arizona durch eine Trainings-Verletzung beeinträchtigt.

Red Bull-KTM-Ass Chase Sexton musste seine Führung in der Meisterschaft der US-Supercross-Serie am Samstag in Glendale unter Schmerzen wieder abgeben.

Die Supercross-Saison ist in den USA in dieser Saison für die Asse eine echte Hochschaubahn. Diesmal war Ken Roczen (Suzuki) der glückliche Sieger. KTM-Neuling Chase Sexton verzeichnete bereits unter der Woche einen Rückschlag, zog sich im Training eine Verletzung an der linken Hand zu.





Glendale wurde für ihn somit zu einem Kampf gegen sich selbst. Im Finale kam der Titelverteidiger dann als Neunter an. Somit war Sexton aber auch wieder seine Meisterschaftsführung los, die er sich erst am vergangenen Wochenende in Detroit wieder geholt hatte.

Start fraglich

Im Qualifying von Glendale konnte Sexton auf eine Runde noch sehr gut mithalten, fuhr auf P8. « Ich habe getan was ich konnte und einige Punkte gerettet, nachdem ich mir die Hand verletzt habe», erklärte der KTM-Werksfahrer. Für Sexton hing der Start in Glendale zunächst am berühmten seidenen Faden: « Es war eine harte Woche, und ich war mir eigentlich gar nicht sicher, ob ich in Glendale fahren würde können . Aber wir sind durchgekommen und ich bin sehr happy, dass wir nun eine Woche Pause im Zeitplan haben. Das sollte auch meinem Heilungsprozess entgegenkommen .»