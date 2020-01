Tourist Trophy

Herber Rückschlag für Honda-Werksfahrer Davey Todd

Auf Davey Todd lasten die hohen Erwartungen von Honda UK für die diesjährige Straßenrennsaison. Nach dem Bruch seines Schlüsselbeins hofft der junge Brite, rechtzeitig für die Vorsaisontests wieder fit zu sein.

Das Jahr 2019 wird Davey Todd lange in Erinnerung bleiben. Beim North West 200 gewann der junge Brite auf der Honda von Milenco by Padgett’s Motorcycles das zweite Supersportrennen. Auch bei den Rennen zur Tourist Trophy zeigte er sein Talent. In fünf Rennen schaffte er es jeweils in die Top-10, die Senior-TT beendete er auf dem beachtlichen sechsten Platz. Der IRRC Superbike drückte der Penz13-BMW-Fahrer seinen Stempel auf. In neun von zwölf Rennen ging er als Sieger hervor und hole sich den Titel mit 47,5 Zählern Vorsprung.

Am Ende des vergangenen Jahres wurde der aus Nord-Yorkshire stammende Todd, der von vielen Road-Racing-Insidern als größte Nachwuchshoffnung bezeichnet wird, von Honda UK unter Vertrag genommen. Beim North West 200, der Tourist Trophy und dem Ulster Grand Prix soll er auf dem vielversprechenden neuen Modell der Honda CBR1000RR-R Fireblade für Erfolge sorgen. Auch in der National Superstock 1000-Meisterschaft wird das 24-jährige Nachwuchstalent auf einer Werks-Honda sitzen.

Wie Todd auf den sozialen Medien mitteilte, verletzte er sich bei einem Trainingsunfall in Kalifornien schwer. «Also, ich möchte euch alle auf dem Laufenden halten. Ich habe in Kalifornien ein wenig Wintertraining absolviert und mir bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen», so Todd auf seinem Instagram-Account. «Die Operation, die von einem der Besten auf diesem Gebiet durchgeführt wurde, ist bestens verlaufen. Ich hoffe, rechtzeitig für die ersten Tests auf der Honda fit zu sein. Ein großes Dankeschön an alle, die uns bisher massiv geholfen haben!»