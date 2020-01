Tourist Trophy

Horst Saiger: TT-Doku am 1. Februar bei Hostettler

Das österreichische Publikum hatte bereits dreimal die Gelegenheit die Doku «Isle of Man TT – Virus Tourist Trophy» zu sehen. Am 1. Feber präsentiert sie Horst Saiger bei Hostettler in Sursee auch in der Schweiz.

Die steirische Hauptstadt Graz, Niederwölz und Seewalchen waren die bisherigen Stationen, wo die österreichischen Road Racing Fans die aufwändig gestaltete Dokumentation «Isle of Man TT – Virus Tourist Trophy» sehen konnten. Vor dem Film gab Horst Saiger Einblicke, in das gefährliche und teils entbehrungsreiche Leben eines Rennfahrers.

Am 1. Feber hat jetzt auch das Schweizer Publikum die Möglichkeit, um 15.30 Uhr von Saiger einen intimen Einblick in die faszinierende Welt der Straßenrennen zu erhalten. Wer in den neugestalteten Verkaufsräumen der Hostettler AG in Sursee dabei sein möchte, sollte nicht lange warten. Die Erfahrung aus Österreich hat gezeigt, dass die Plätze rasch vergriffen sind.

Wie schon in seiner österreichischen Heimat, ist auch in der Schweiz kein Eintritt zu bezahlen. Freiwillige Spenden werden gerne entgegengenommen und einem wohltätigen Zweck zugeführt. «Es war ja Wahnsinn wie groß das Interesse ist. Ich bin mir sicher, dass es bei Hostettler eine Mega-Veranstaltung wird», freut sich Saiger auf seinen Auftritt.

«Es gefällt mir, wenn ich vor das Publikum treten und von meinen Erfahrungen erzählen darf. Ich glaube, es ist etwas anderes als wenn die Leute den Film auf YouTube schauen, vielleicht sogar ohne Ton irgendwo nebenbei auf dem Handy. Dafür war der Aufwand, den wir betrieben haben, zu groß und es geht ein Teil der Faszination verloren.»

Danach geht es für den Botschafter in Sachen Straßenrennsport zurück nach Österreich. «Am 8. und 9. Feber werde ich auf der Motorrad Messe in Wels auf dem Metzeler-Stand sein und vom 19. bis 23. Feber natürlich auch auf der Swiss Moto. Da sogar mit eigenem Stand inklusive Kinogroßleinwand, Fotospot mit TT-Startbogen und Rennmotorrad.»

Saiger denkt auch bereits an die fernere Zukunft. «Ich möchte gerne am Saisonende eine ganze Tour machen, am liebsten mit vielen kleinen Veranstaltungen, wo dann auch mehr Zeit bleibt, um den einzelnen Besuchern zu reden. Eine Anfrage für nächsten November gibt es schon. Wenn Motorrad-Clubs oder Firmen etwas machen möchten, dann einfach bei mir melden.»