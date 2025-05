John McGuinness denkt auch mit 53 nicht an Rücktritt

Es vergeht keine Veranstaltung, bei der John McGuinness nicht auf sein Alter und ein damit verbundenes Karriereende angesprochen wird, doch der 53-jährige Brite verschwendet noch keinen Gedanken daran.

John McGuinness ist einer der erfolgreichsten Straßenrennfahrer der Geschichte. Mit 23 Siegen liegt er in der ewigen Bestenliste der Tourist Trophy an der dritten Stelle. Nur Michael Dunlop und dessen Onkel Joey Dunlop waren noch erfolgreicher als er. Auch beim North West 200, dem Ulster Grand Prix oder beim Macau Grand Prix konnte «McPint» triumphieren.

Mit seinen 53 Jahren ist der Brite beim diesjährigen North West 200 einer der erfahrensten Fahrer in der Startaufstellung. Obwohl der zweifache Familienvater sich nicht nur den Spaß am Rennfahren, sondern auch seine Konkurrenzfähigkeit erhalten hat, sieht er sich immer wieder mit Fragen von Journalisten zu einem möglichen Karriereende konfrontiert.

«Nein, momentan denke ich nicht daran, mich vom Rennsport zurückzuziehen», merkte er der Evergreen aus der Grafschaft Lancashire im Gespräch mit der BBC NI einmal mehr an. «Ich fühle mich nach wie vor fit und stark. Es ist seltsam, aber nach all den Jahren fühle ich immer noch denselben Enthusiasmus wie früher in mir. Erst kürzlich hatte ich in Donington und Oulton Park meine beste Zeit.»

«Letztes Jahr war ich hier beim North West 200 auf dem Podest und auch bei der Tourist Trophy war ich stark», verweist der Honda-Werksfahrer auf seine glanzvollen Auftritte bei den beiden wichtigsten Road-Racing-Veranstaltungen 2024. «Ich würde hier nicht mit der Startnummer 1 stehen, wenn man bei Honda UK nicht an meine Leistungsfähigkeit glauben würde.»

«Sollte aber einmal der Tag kommen, an dem ich nicht mehr konkurrenzfähig bin, werde ich auf die Seite treten. Vielleicht fahre ich dann kleinere Motorräder oder nehme an Classic Veranstaltungen teil. Auf jeden Fall werde ich in irgendeiner Weise immer mit dem Rennsport verbunden bleiben. Aber momentan verschwende ich daran keinen Gedanken.»

Wie zum Beweis seiner Stärke lieferte McGuinness am ersten Renntag mit den Plätzen 8 (Superbike) und 9 (Superstock) zwei starke Ergebnisse ab.