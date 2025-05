NW200: Richard Cooper gewinnt erstes Supertwin-Rennen

Der Brite Richard Cooper (Kawasaki) holt sich im Supertwin-Rennen den ersten Sieg beim North West 200. Mit Adam McLean (Yamaha) und Jeremy McWilliams (Aprilia) landen zwei Nordiren auf den Plätzen 2 und 3.

Schon in Allerfrüh haben sich zigtausende Fans aufgemacht, um sich die besten Zuschauerplätze zu sichern. Das Interesse am Motorradsport ist in dieser Region überwältigend. Nicht umsonst ist das North West 200 die größte Outdoor-Veranstaltung Nordirlands. Auch, wenn es nicht so warm wie an den Tagen davor ist, können die Regenschirme getrost eingepackt bleiben, dafür sollte man die Sonnencreme nicht vergessen haben.

Die Spannung vor dem ersten Rennen des Tages ist förmlich mit den Händen zu greifen. Die Supertwins sind zwar die langsamsten Motorräder auf dem ultraschnellen Kurs, das Rennen könnte aber bereits einer der Höhepunkte sein. Mit Richard Cooper hat der Favorit für die Pole-Position gesorgt, ihm dicht auf den Fersen ist allerdings der von der IRRC Supersport bestens bekannte Lokalmatador Adam McLean.

Für den Vorjahressieger Peter Hickman ist das einzige Training nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Als Vierter hinter Paul Jordan hat er über sieben (!) Sekunden eingebüßt. Aber mit ihm ist immer zu rechnen. Auch der mittlerweile 61-jährige Jeremy McWilliams hat sich einiges vorgenommen. Der frühere 250er-Grand-Prix-Sieger hat seine Maschine auf die fünfte Startposition gestellt. Der Schweizer Mauro Poncini startet als 19.

Cooper führt das Feld in die erste Kurve. Hinter McLean hat sich Hickman an die dritte Stelle gesetzt. Während Hickman mit McWilliams alle Hände voll zu tun hat, um ihn hinter sich zu halten, haben sich Cooper und McLean bereits abgesetzt. Ab Position 5 tobt zwischen Michael Rutter, Jamie Coward, Michael Sweeney, Barry Furber und Allan Venter die Windschattenschlacht.

Weil Cooper sich am Eingang der Start-Ziel-Gerade verbremst und durch die Wiese muss, übernimmt McLean die Führung, aber es gelingt ihm umgehend die alte Reihenfolge wieder herzustellen. In der zweiten Runde schafft Hickman zwar den Anschluss an das Duo, nur um kurz darauf mit einem technischen Problem in die Box abzubiegen. Damit ist McWilliams, der diese Klasse 2015 und 2019 schon als Sieger beenden konnte, Dritter.

Bevor es in die vierte und letzte Runde geht, liegt McLean wieder in Front. Allerdings klebt ihm Cooper im Windschatten und man bekommt das Gefühl, als ob Cooper nur auf den richtigen Moment wartet. Bei der Anfahrt zu Metropole nützt er den Geschwindigkeitsüberschuss aus dem Windschatten und schafft es tatsächlich, seinen Konkurrenten bis zur Ziellinie keine Chance auf einen Gegenangriff zu lassen.

Ergebnis North West 200, Supertwin 1, 10. Mai 2025

1. Richard Cooper (GB), Kawasaki, 4 Runden. 2. Adam McLean (GB), Yamaha, 0,280 sec zur. 3. Jeremy McWilliams (GB), Aprilia, +8,336 sec. 4. Michael Sweeney (IRL), Aprilia. 5. Barry Furber (GB), Yamaha. 6. Allan Venter (SA), Kawasaki.