Davey Todd setzt sich im Superstock-Rennen durch

Das zweite Rennen der Klasse Superstock wird eine Beute von Davey Todd, der Dean Harrison und Peter Hickman hinter sich lassen kann. Für den Österreicher Julian Trummer gibt es mit Rang 38 ein ernüchterndes Ergebnis.

Viel Zeit bleibt den Road-Ring-Assen wie Michael Dunlop, Davey Todd, Dean Harrison oder Peter Hickman nicht, um sich von den vorangegangenen Rennen zu erholen. Es ist nicht nur körperlich extrem anstrengend, vor allem mental ist es eine Herausforderung bei Geschwindigkeiten jenseits der 300 km/h Lenker an Lenker auf die Kurven zuzufliegen und zu versuchen als Letzter die Bremse zu betätigen.

Die Reaktionszeit von Todd ist ein weiteres Mal kürzer als die seiner Konkurrenten. Seeley folgt in seinem Windschatten. Der Rekordsieger möchte beim North West 200 unbedingt sein 30. Rennen gewinnen. Am Donnerstag musste er sein Motorrad mit Motorschaden auf die Seite schieben. Seine Mannschaft hatte am Ruhetag alle Hände zu tun, um den Motor zu tauschen und ihm eine Maschine hinzustellen, mit der sich sein Plan auch in die Tat umsetzen lässt.

Nach der ersten von sechs Runden führt der «Wee Wizard» tatsächlich wenige Zehntelsekunden vor Todd, Harrison und Dunlop, aber auf der langen Geraden zum University Corner verliert er die erste Position an Harrison, der Todd im Windschatten hat. Dunlop und Hickman greifen noch nicht in den Kampf um die Führung ein. Vielleicht wollen sie die Reifen in der Anfangsphase noch nicht bis ans Limit fordern.

Die Top-10-Platzierung bei Halbzeit: Todd vor Harrison, Hickman, Seeley, Dunlop, Ian Hutchinson, Paul Jordan, Josh Brookes, Erno Kostamo, Michael Evans. Der Österreicher Julian Trummer, der in diesem Rennen der einzige deutschsprachige Vertreter ist, nachdem Olivier Lupberger nach seinem Sturz am Donnerstag für unfit erklärt wurde, muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Er fährt dem Feld aussichtslos hinterher.

Todd sucht in der vorletzten sein Heil in der Flucht und er kann sich einen kleinen Vorsprung herausfahren. Dahinter haben Harrison und Hickman bei ihrem Kampf um den zweiten Platz den Führenden noch immer fest im Blick, Seeley hat den Anschluss und damit die Aussicht auf eine Podiumsplatzierung verloren. Die Kameras haben Dunlop verloren, er muss irgendwo auf der das Rennen beendet haben.

Todd lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen, auch wenn er auf der Küstenstraße noch einige Nachzügler überholen muss. So sehr er es auch versucht, schafft es Hickman nicht mehr Harrison von der zweiten Stelle zu verdrängen. Seeley wird Vierter vor Hutchinson, Jordan, Kostamo, John McGuinness, Michael Evans und Michael Sweeney. Sein 38. Platz ist nicht das, was er sich vor dem North West 200 ausgerechnet hat.

Ergebnis North West 200, Superstock 2, 10. Mai 2025

1. Davey Todd (GB), BMW, 6 Runden. 2. Dean Harrison (GB), Honda, 0,586 sec zur. 3. Peter Hickman (GB), BMW, +0,823 sec. 4. Alastair Seeley (GB), BMW. 5. Ian Hutchinson (GB), BMW. 6. Paul Jordan (GB), Honda. 7. Erno Kostamo (FIN), BMW. 8. Brad Clark (GB), Suzuki. 9. John McGuinness (GB), Honda. 10. Michael Evans (GBM), Honda.Ferner: 38. Julian Trummer (A), Kawasaki. Nicht gestartet: Olivier Lupberger (CH), Yamaha.