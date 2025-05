Honda-Werkspilot Dean Harrison setzt erste Richtmarke

Sein letzter TT-Sieg liegt schon einige Zeit zurück. In seinem zweiten Jahr als Honda-Werksfahrer setzt Dean Harrison alles daran, die sieglose Zeit zu beenden. Im ersten Qualifying gelang ihm die Bestzeit.

Von der ersten Sekunde des ersten Zeittrainings war klar ersichtlich, dass Dean Harrison dieses Jahr nicht gewillt ist, seinen Konkurrenten die Schlagzeilen zu überlassen. Der 36-jährige Brite in Diensten von Honda UK dominierte auf seinem Superbike die Session und markierte in seiner zweiten Runde mit 17:00,735 Minuten die schnellste Zeit des Tages. Noch nie war ein Fahrer am ersten Trainingstag schneller als Harrison.

Ihm am nächsten kamen in der Superbike-Klasse die weiteren Sieganwärter Peter Hickman, Davey Todd und Michael Dunlop. Der Rückstand des BMW-Trios war mit 15,518 bzw. 20,875 und 24,300 Sekunden allerdings beträchtlich. Dominic Herbertson (Honda), Nathan Harrison (Honda), Shaun Anderson (Suzuki), Paul Jordan (Honda), John McGuinness (Honda) und Mike Browne (BMW) komplettierten die Top-10.

In der seriennahen Klasse Superstock gab Davey Todd mit 17:15,031 vor Dean Harrison (17:16,081) und Michael Dunlop (17:21,726) den Ton an. Der Österreicher Julian Trummer belegte mit seiner Kawasaki den 36. Platz. Der Schweizer Lukas Maurer (Yamaha) rangiert zwei Ränge dahinter.

Mit seiner Bestzeit im Supersport-Training unterstrich Michael Dunlop auf der werksunterstützten Ducati seine Favoritenrolle. Der Nordire könnte am kommenden Samstag seinen 30. TT-Sieg feiern, doch auch in dieser Klasse bewies Dean Harrison mit der zweitschnellsten Zeit vor James Hillier (Kawasaki), Davey Todd (Honda) und Peter Hickman (Triumph), dass er seinem Rivalen das Feld nicht kampflos überlassen will.

Eine Überraschung gab es in der Supertwin-Klasse. Nicht einer der Favoriten, sondern Rob Hodson markierte auf seiner Paton vor seinem Markenkollegen Michael Dunlop die schnellste Zeit. Hinter Michael Evans (Kawasaki), Mike Browne (Kawasaki), Davey Todd (Paton) und Peter Hickman (Yamaha) beendete der auch vom Bergrennen in Landshaag bestens bekannte Italiener Stefano Bonetti (Paton) das Training an der siebenten Stelle.

Ryan und Callum Crowe setzten bei den Seitenwagen ein Statement. Die Doppelsieger des Vorjahres waren mit ihrer Zeit von 19:03,364 um unglaubliche 33,964 Sekunden schneller als ihre ersten Verfolger Peter Founds/Jevan Walmsley. Auf den Plätzen 3 bis 6 landeten Lee Crawford/Scott Hardie, Lewis Blackstock/Oscar Lawrence, Ben Birchall/Patrick Rosney und die Doppel-Weltmeister Todd Ellis/Emmanuelle Clément.

Der Deutsche Beifahrer Kevin Kölsch, der dieses Jahr zum ersten Mal an der Tourist Trophy teilnimmt, schloss das erste Qualifying an der Seite des Niederländers Wiggert Kranenburg unter 32 Teams an der beachtlichen 19. Position ab.

Ergebnisse Zeittraining (28. Mai)

Klasse Superbike

1. Dean Harrison (Honda), 17:00,734 min. 2. Peter Hickman (BMW), 17:16,252. 3. Davey Todd (BMW), 17:21,609. 4. Michael Dunlop (BMW), 17:25,034. 5. Dominic Herbertson (BMW), 17:30,835. 6. Nathan Harrison (Honda), 17:34,359. 7. Shaun Anderson (Suzuki), 17:40,000. 8. Paul Jordan (Honda), 17:40,699. 9. John McGuinness (Honda), 17:40,896. 10. Mike Browne (BMW), 17:41,926.

Klasse Superstock

1. Davey Todd (BMW), 17:15,031 min. 2. Dean Harrison (Honda), 17:16,081. 3. Michael Dunlop (BMW), 17:21,726. 4. Dominic Herbertson (Honda), 17:30,835. 5. Paul Jordan (Honda), 17:40,699. 6. Conor Cummins (BMW), 17:40,816. Ferner: 36. Julian Trummer (Kawasaki), 18:45,474. 38. Lukas Maurer (Yamaha), 18:48,205.

Klasse Supersport

1. Michael Dunlop (Ducati), 17:47,994 min. 2. Dean Harrison (Honda), 17:54,285 126,436. 3. James Hillier (Kawasaki), 18:10.144. 4. Davey Todd (Honda), 18:13.292. 5. Peter Hickman (Triumph), 18:14,639. 6. Mike Browne (Yamaha), 18:15,404. Ferner: 26. Lukas Maurer (Yamaha), 19:11,109.

Klasse Supertwin

1. Rob Hodson (Paton), 18:56,437 min. 119,521. 2. Michael Dunlop (Paton), 19:00,764. 3. Michael Evans (Kawasaki), 19:04,814. 4. Mike Browne (Kawasaki), 19:05,464. 5. Davey Todd (Paton), 19:14,666. 6. Peter Hickman (Yamaha), 19:23,725.

Klasse Seitenwagen

1. Ryan Crowe/Callum Crowe (Honda), 19:03,364. 2. Peter Founds/Jevan Walmsley (Honda), 19:37,328. 3. Lee Crawford/Scott Hardie (Kawasaki), 19:544175. 4. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (Yamaha), 20:02,281. 5. Ben Birchall/Patrick Rosney (Honda), 20:03,926. 6. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (Yamaha), 20:46,910. Ferner: 19. Wiggert Kranenburg/Kevin Kölsch (Honda), 22:09,297.