Spendenaktionen für David Datzer ins Leben gerufen

Nachdem er sich bei einem unverschuldeten Sturz schwere Verletzungen zugezogen hatte, wartet David Datzer zuhause auf den Beginn der Reha. Im Hintergrund wurden Aktionen gestartet, um ihn finanziell zu unterstützen.

Seit einer Woche trainieren die Teilnehmer auf der Isle of Man für die Rennen zur Tourist Trophy. Einer von ihnen sollte David Datzer sein. Die Voraussetzungen waren für ihn so gut wie schon lange nicht. Für das Roadhouse Macau Racing Team sollte er in den Klassen Superstock, Superbike sowie Supersport an den Start gehen. Als Startnummer wurde ihm vom Veranstalter die Startnummer 25 zugeordnet. Doch bekannterweise wurde daraus nichts.

Anfang Mai wurde Datzer beim Straßenrennen in Stare Mesto von einem Motorrad eines Rivalen im Rücken getroffen. Anstatt sich für weitere Ausgaben vorzubereiten, konnten Ärzte im Spital in Zlin in einer aufwändigen Operation verhindern, dass der Familienvater aus Niederbayern sein Leben fortan in einem Rollstuhl verbringen muss. Nach einem mehrwöchigen Spitalsaufenthalt wartet der Publikumsliebling aus Vilsbiburg mittlerweile zuhause, bis es Ende Juni endlich mit der Reha losgeht.

«Wenn das deutsche Gesundheitssystem, die Versicherungen und die Ärzte einen hängenlassen und dich nur von A nach B schicken, der Arztbericht der letzten Wochen nicht einmal richtig durchgelesen wird, um dir zu helfen, dann nehmen wir die Physio erst einmal selbst in die Hand», informierte ein sichtlich frustrierter Datzer seine Fans auf Facebook über die aktuelle Lage.

«Heute habe ich im Pool meines Vaters versucht, meinen Körper etwas zu entlasten und mich ein wenig zu bewegen. Es sieht easy aus, ist es aber nicht, es ist sogar sehr anstrengend! Jedenfalls möchte ich nicht vier Wochen bis zur Reha in einem dunklen Zimmer liegen, ich möchte Fortschritte machen. Ich habe nun eine professionelle Hilfe an meiner Seite, bin also bestens versorgt. Danke Frau A.H. aus R! Ich bin zwar körperlich gerade eingeschränkt, aber ich möchte nicht faul sein.»

Auch finanziell ist im Hintergrund einiges in Bewegung geraten. Weil für den bevorstehenden Aufenthalt im Reha- und Sportzentrum Kinema Kosten anfallen, wurde auf «gofundme» eine Spendenaktion ins Leben gerufen. «Wir alle, die dem Motorsport verbunden sind, wissen, dass man sich immer nur begrenzt für den Fall der Fälle versichern kann und wenn es soweit ist, die Versicherungen eine Ausrede finden, um wenig oder nicht bezahlen zu müssen. Der Betrieb läuft weiter, die Kosten auch und alles zusammen verschlingt schnell das Ersparte», heißt es auf der Seite. «Wer Ihn kennt, weiß, dass er nie um Hilfe bitten würde und versucht alles alleine zu regeln.»

Auch auf der Isle of Man sind die Gedanken beim deutschen IRRC Superbike-Champion. «Wir möchten ihn unterstützen. Am Montag, dem 2. Juni, verkaufen wir von 14.00 bis 17.00 Uhr vor dem Zelt von Klaus Klaffenböck Biker-Tücher zum Preis von 10 Britischen Pfund. Der Erlös geht zu hundert Prozent an Datzi», versichert Maria Keck, die Herausgeberin des deutschen Reiseführers zur TT. «Die Tücher sind aus reiner Baumwolle und 90 x 90 cm groß. Es gibt sie in rot und schwarz, sind sehr weich und angenehm zu tragen, sie wären ein tolles Mitbringsel.»