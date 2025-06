Peter Hickman: Update zu Verletzungen & Sturzursache

Im Training zur diesjährigen Tourist Trophy verunglückte Peter Hickman und musste auf die Rennen verletzungsbedingt verzichten. Jetzt hat TT-Rundenrekordhalter die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge informiert.

Als das dritte Qualifikationstraining wegen eines Unfalls abgebrochen wurde, war sofort klar, dass es sich um einen der Favoriten handeln musste. Bis auf Michael Dunlop und Peter Hickman wurden alle Fahrer der Topgruppe von den Kameras eingefangen. Nach einigen bangen Minuten sickerte durch, dass Hickman im Bereich Kerrowmoar bei hoher Geschwindigkeit zu Sturz gekommen war.

Der 38-jährige BMW-Pilot wurde in stabilem Zustand ins Nobles Hospital geflogen. Die Verletzungen erwiesen sich als so schwerwiegend, dass er an eine Teilnahme an den Rennen nicht zu denken war. Noch während der Rennwoche tauchte der 14-fache Tourist-Trophy-Sieger aber im Fahrerlager auf und fieberte im Rollstuhl sitzend mit seinem 8TENRacing-Teamkollegen Davey Todd mit.

Mehr als zwei Wochen nach dem Zwischenfall gab der TT-Rundenrekordhalter bekannt, dass er keine Erinnerung an den Sturz hat: «Ich wurde ausgeknockt und kann mich nicht mehr an die Runde davor erinnern. Als ich aufgewacht bin, war ich im Krankenhaus, was für mich eine neue Erfahrung war. In meiner 25-jährigen Karriere bin ich noch nie bewusstlos gewesen.»

«Grundsätzlich geht es mir nicht allzu schlecht, in Anbetracht dessen, dass ich mir beim Sturz das linke Schlüsselbein, das linke Schulterblatt, drei Rippen und vier Wirbel gebrochen habe. Ich habe immer noch blaue Flecken und Schwellungen unter den Augen und fühle mich ziemlich zerschlagen.»

Auch zur Unfallursache äußerte sich Hickman. «Es war weder eine gebrochene Verkleidung wie vorerst vermutet, noch ein Fahrfehler oder eine Ölspur. Es ist eine Halterung gebrochen, die den Auspuff an seinem Platz hält. Sie hat sich zwar nicht gelöst, aber dafür gesorgt, dass der Auspuff gegen das Hinterrad gedrückt wurde und den Reifen zum Platzen gebracht hat.»