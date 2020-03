X-Trial-WM

Sensationell: 27. Trial-WM-Titel für Toni Bou!

Montesa-Pilot Toni Bou darf nach der Absage des sechsten Saisonlaufs in der Wiener Neustadt bereits vorzeitig den Gewinn der X-Trial-Weltmeisterschaft 2019/2020 feiern. Es ist sein 27. WM-Titel!

Um das Risiko einer weiteren Verbreitung von Coronaviren einzuschränken, wurden von der österreichischen Regierung Maßnahmen ergriffen, die am Mittwoch, dem 11. März 2020, zur Absage des sechsten Saisonevents der X-Trial-Weltmeisterschaft 2019/2020 in der Arena Nova (Wiener Neustadt) führte.

Da inzwischen auch das für den 3. April 2020 geplante «X-Trial of Nations» in der Arena Stade Liévin (Frankreich) abgesagte wurde, steht Montesa-Pilot Toni Bou, der die ersten fünf Saisonläufe in Saint-Denis (F), Rennes (F), Budapest (H), Barcelona (E) und Bilbao (E) ungeschlagen beendete, bereits vorzeitig als neuer X-Trial-WM-Champion 2019/2020 fest.

Toni Bou vom Team Repsol Honda ist der bisher erfolgreichste Trial-Pilot aller Zeiten. Der 33-jährige Spanier räumte seit 2007 alle Titel ab und brachte es damit auf sagenhafte 27 Titelgewinne, davon 14 Gesamtsiege in der X-Trial-Weltmeisterschaft und 13 WM-Titel in der Outdoor-Trial-Weltmeisterschaft.

Das Saisonfinale der X-Trial-Weltmeisterschaft 2019/2020 soll, wie ursprünglich vorgesehen, am 25. April 2020 in der «Poliesportiu D'Andorra» von Andorra la Vella stattfinden.

Stand X-Trial-Weltmeisterschaft 2019/2020

1. Toni Bou (Montesa/E) 100 Punkte

2. Adam Raga (TRS/E) 75

3. Jeroni Fajardo (Sherco/E) 25

4. Benoit Bincaz (Beta/F) 28

5. Jorge Casales (GasGas/E) 28

6. Jaime Busto (Vertigo/E) 28

7. Gabriel Marcelli (Montesa/E) 25

7. Miquel Gelabert (Vertigo/E) 24

8. Toby Martyn (TRS/GB) 2

9. Kieran Touly (Scorpa/F) 1

Trial-Weltmeisterschaft - Die Weltmeister

Toni Bou (Spanien) 27 Titelgewinne (In- und Outdoor)

Dougie Lampkin (Großbritannien) 12

Jordi Tarrés (Spanien) 7

Adam Raga (Spanien) 6

Marc Colomer (Spanien) 4

Don Smith (Großbritannien) 3

Yrjö Vesterinen (Finnland) 3

Eddy Lejeune (Belgien) 3

Thierry Michaud (Frankreich) 3

Gustav Franke (Deutschland) 2

Sammy Miller (Großbritannien) 2

Mick Andrews (Großbritannien) 2

Martin Lampkin (Großbritannien) 2

Tommi Ahvala (Finnland) 2

Malcolm Rathmell (Großbritannien) 1

Bernie Schreiber (USA) 1

Ulf Karlson (Schweden) 1

Gilles Burgat (Frankreich) 1

Takahisa Fujinami (Japan) 1

Albert Cabestany (Spanien) 1

Trial-Weltmeisterschaft -Terminkalender 2020

23. Mai - Falkenau (Tschechische Republik)

07. Juni - Motegi (Japan)

20. Juni - Sant Julià (Andorra)

05. Juli - Tolmezzo (Italien)

10. Juli - Tong (Großbritannien)

30. August - Cahors (Frankreich)

06. September- Pobladura (Spanien)