X-Trial-WM

Jorge Casales (GasGas/6.): «Ich war nicht ich selbst»

Bei fünften Saisonlauf der X-Trial-WM 2019/2020 in der Bizkaja Arena von Bilbao erfüllten sich für GasGas-Werkspilot Jorge Casales die Hoffnungen auf ein weiteres Top-Resultat nicht. Er landete auf dem sechsten Platz.

Der spanische GasGas-Werksfahrer Jorge Casales kam im bisherigen Verlauf der X-Trial-Weltmeisterschaft 2019/2020 immer besser in Fahrt eroberte sich zur vierten Runde im «Palau Sant Jordi» von Barcelona seine erste Podiumsplatzierung in einem WM-Lauf. Dementsprechend hoch lagen seine Erwartungen vor der fünften Saisonrunde in der Bizkaja Arena von Bilbao.

Die Hoffnungen auf ein weiteres Top-Resultat erfüllten sich in Bilbao allerdings nicht, denn Casales belegte lediglich den sechsten Rang, während der 26-fache Trial-Weltmeister Toni Bou erneut triumphierte und damit weiterhin ungeschlagen bleibt. Adam Raga landete auf dem zweiten Platz vor Benoit Bincaz.

Jorge Casales konnte aber mit diesem Ergebnis und seinen insgesamt 28 WM-Punkten seinen fünften Gesamtrang hinter Toni Bou (Montesa/100 Punkte), Adam Raga (TRS/75), Jeroni Fajardo (Sherco/25) und Benoit Bincaz (Beta/28) behaupten.

«Das war keine gute Nacht für mich», ist sich Casales bewusst. «Wir reisten mit einigen guten Ergebnissen im Gepäck nach Bilbao, aber aus irgendeinem Grund fühlte ich mich heute Abend einfach nicht wie ich selbst. Ich fand in den einzelnen Sektoren überhaupt keinen Rhythmus, obwohl das Bike großartig funktionierte und das Team einen tollen Job gemacht hat.»

«Ich war in Bilbao einfach nicht ich selbst», gestand der 24-jährige Spanier. «Ich schaffte es zwar bis in das Halbfinale, doch dann habe ich einige absolut unnötige Fehler gemacht, die mich dann im Klassement weit zurückwarfen. Wir fahren mit dem sechsten Platz nach Hause, aber ich bin völlig unzufrieden, vor allem, wie ich gefahren bin. Im nächsten Rennen muss ich stärker sein.»

X-Trial-WM Runde 5 in Bilbao - Resultat

1. Toni Bou (Montesa/E) 9 - Final

2. Adam Raga (TRS/E) 13 - Final

3. Benoit Bincaz (Beta/F) 2 - Runners-up final

4. Jeroni Fajardo (Sherco/E) 3 - Runners-up final

5. Gabriel Marcelli (Montesa/E) 17 - Round 2

6. Jorge Casales (GasGas/E) 25 - Round 2

7. Miquel Gelabert (Vertigo/E) 15 - Round 1

8. Toby Martyn (TRS/GB) 25 - Round 1

Stand X-Trial-Weltmeisterschaft 2019/2020

1. Toni Bou (Montesa/E) 100 Punkte

2. Adam Raga (TRS/E) 75

3. Jeroni Fajardo (Sherco/E) 25

4. Benoit Bincaz (Beta/F) 28

5. Jorge Casales (GasGas/E) 28

6. Jaime Busto (Vertigo/E) 28

7. Gabriel Marcelli (Montesa/E) 25

7. Miquel Gelabert (Vertigo/E) 24

8. Toby Martyn (TRS/GB) 2

9. Kieran Touly (Scorpa/F) 1

Die noch ausstehenden X-Trial-Termine 2019/2020

21. März 2020 - Arena Nova Wiener Neustadt (A)

03. April 2020 - Arena Stade Liévin (F)

25. April 2020 - Poliesportiu D'Andorra (AND)