US Nationals: Hangtown-Klassiker abgesagt Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © AMA der Auftakt der US-Nationals am 16. Mai wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt

Wegen des sich auch in den USA ausbreitenden Corona-Virus wurde die Auftaktveranstaltung der US Nationals am 16. Mai in Hangtown abgesagt. Auch das MXoEN wurde in den November verschoben.