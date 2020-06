Fanartikel ersteigern zugunsten von Killian Auberson

Killian Auberson ist in den USA schwer gestürzt und hat nach einem Wirbelbruch Lähmungserscheinungen

Killian Auberson muss weiter um seine Zukunft bangen, denn seit dem verheerenden Crash am 16. Juni in den USA kann er seine Beine nicht mehr bewegen. Er liegt weiterhin im Krankenhaus.

Nach seinem Trainingscrash in Salt Lake City liegt der 28-jährige Killian Auberson weiterhin im Krankenhaus. Gestern (Mittwoch) meldete sich der Schweizer über die sozialen Medien aus dem Spital: «Wie ihr wisst, hatte ich am 16. Juni einen Trainingsunfall in Utah und habe mir den Wirbel T3 ziemlich übel gebrochen. Seit diesem Tag erlebe ich die schwersten Tage meines Lebens mit vielen physischen und mentalen Schmerzen. Ich danke für die Unterstützung, auch wenn ich nicht jedem Einzelnen antworten kann.»

Das Schicksal von Killian Auberson hat auch die Motocross-Szene im Nachbarland Deutschland mobilisiert. Der deutsche Motocross-Pilot Stefan Ekerold, der Auberson auch aus gemeinsamen WM-Tagen kennt, unterstützt eine von Herbert Krause ('Mr. Frosty') ins Leben gerufene Initiative und versteigert zahlreiche Jerseys prominenter Motocross-Stars, wie Ken Roczen, Henry Jacobi, Ben Townley, Josh Hill oder auch eine signierte Brille von Justin Brayton.

Der Höchstbietende des Jerseys von Stefan Ekerold erhält dazu die Möglichkeit, auf der Sandstrecke in Grevenbroich einige Trainingsstunden von Ekerold zu erhalten.

Die Versteigerung läuft über Ebay.de, «Spendenaktion Mr. Frosty / Ekerold zugunsten Killian Auberson». Der Initiator, Herbert Krause, hat angekündigt, den Gesamterlös der Auktion um weitere 500 € aufstocken.

Diese Fanartikel werden versteigert:



1 Fox Racing T-Shirt mit Signatur von Ken Roczen

1 Jersey von Henry Jacobi

1 Jersey von Ben Townley

1 Jersey von Joshua Hill

1 Jersey von Nick Schmidt

1 Signierte Brille von Justin Brayton

1 Jersey von Jeremy Sydow

1 Hose und Jersey von Dominique Thury

1 Jersey von Timm Haberland

2 Jerseys von Maximilian Spies

1 Jersey von Gianluca Ecca

1 Jersey von Carl Ostermann

Auberson belegte in der zu Ende gegangenen Supercross-Westküstenmeisterschaft Gesamtrang 16. Sein bestes Ergebnis war eine Top-10-Platzierung in Anaheim 2.