Ken Roczens HRC-Teamchef Eric Kehoe zieht sich zurück

Der Teammanager von HRC USA, Eric Kehoe, beendet seine Tätigkeit und will sich ins Privatleben zurückziehen. Mit dem Titelgewinn von Jett Lawrence in der 250er Klasse konnte der Kalifornier noch einen Akzent setzen.

Eric Kehoe war seit 2018 der Teamchef von Ken Roczen bei HRC. In den 1980er und frühen 1990er Jahren war der Kalifornier in den USA selbst Profi-Motocrosser in der 125er AMA-Motocross und der 250 ccm Supercross-Serie. Seine größten Erfolge feierte er 1985 und 1986, als er auf Suzuki Vizechampion der US Nationals wurde. In seiner aktiven Zeit startete er auf Yamaha, Suzuki und Honda. Zwischen 1985 und 1988 gewann er 7 AMA Nationals Rennen.

Bereits zwischen 2002 bis 2012 leitete Kehoe als Manager die Honda Muscle Milk Rennabteilung. Nun kündigte er seinen Rückzug vom Chefposten des HRC-Werksteams in den USA an.

«Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen», erklärte Kehoe. «Gleichzeitig weiß ich, dass es an der Zeit ist, mein Tempo zu verlangsamen. Ich möchte American Honda und insbesondere Brandon Wilson [Manager of Sports & Experiential] dafür danken, dass sie mir die Chance gegeben haben, dieses letzte Mal in das Team zurückzukehren.»

Auch wenn große Erfolge mit Meisterschaftsgewinnen in den Premiumklassen des Supercross und Motocross ausblieben, konnte unter seiner Leitung Jett Lawrence in diesem Jahr wieder einen Titel für Honda holen. Die letzte gewonnene Meisterschaft für Honda war 2013, als Eli Tomac für das GEICO-Honda-Team die 250ccm-US Nationals gewann.

Seit der Einführung der Viertakter konnte Honda nur einen Titel in der 450er Premiumklasse gewinnen: 2004 mit Ricky Carmichael, was ebenfalls unter Kehoes Leitung als Teamchef stattfand. «Meiner Meinung nach konnten wir viele gute Erfolge feiern», erklärt er. «Ich habe meine Zeit bei HRC wirklich genossen.»

Wer die Nachfolge von Eric Kehoe antreten wird, ist derzeit noch unklar.

Die Karriere von Eric Kehoe:



1981 - P30 AMA 125 ccm, Yamaha

1982 - P8 AMA 125 ccm, Yamaha

1983 - P38 AMA 125 ccm, Honda

1984 - P5 AMA 125 ccm, Honda

1985 - P2 AMA 125 ccm, P16 SX 250, Suzuki

1986 - P2 AMA 125 ccm, P16 SX 250, Suzuki

1987 - P4 AMA 125 ccm, P12 SX 250, Suzuki

1988 - P4 AMA 125 ccm, P7 SX 250, Suzuki

1989 - P9 AMA 125 ccm, P10 SX 250, Suzuki

1990 - P51 AMA 125 ccm, P18 SX 250, Honda,

1991 - P9 AMA 125 ccm, Suzuki, P28 SX 250, Honda

1992 - P39 AMA 125 ccm, P19 SX 250, Honda

1993 - P8 AMA 125 ccm, P16 SX 250, Honda

1994 - P36 AMA 125 ccm, P15 SX 250, Honda



2002 - 2012: HRC Muscle Milk Manager USA

2018 - 2021: HRC Team Manager USA