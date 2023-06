Vorschau US Nationals in Thunder Valley

An diesem Wochenende gehen die US Nationals in Thunder Valley in ihre dritte Runde

In der Höhenluft von Thunder Valley (Colorado) wird am kommenden Wochenende der dritte Lauf der US Nationals ausgetragen. Die beiden australischen Lawrence-Brüder dominieren weiterhin beide Klassen.

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in Thunder Valley (Colorado) in ihre dritte Runde. In Thunder Valley am Rande der Rocky Mountains ist die Höhe von mehr als 1.600 Metern ein Thema für die körperliche Fitness der Athleten und die Leistung der Motoren.

Die Wetteraussichten für den kommenden Samstag in Lakewood sind durchwachsen: Bei Tageshöchsttemperaturen von 22 Grad Celsius bleibt es bewölkt und es können mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% Regenschauer erwartet werden.

HRC-Werksfahrer Chase Sexton, der sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, muss auch in Thunder Valley weiterhin pausieren. Damit geht der australische Rookie und Tabellenführer Jett Lawrence (Honda), der bisher sämtliche Rennen der Saison gewonnen hat, als klarer Favorit ins Rennen. Dylan Ferrandis (Yamaha), Cooper Webb (KTM) und Aaron Plessinger (KTM) werden versuchen, den australischen Youngster Paroli zu bieten.

Aufgrund der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle in der 450er Klasse wird in Thunder Valley mit Club MX Yamaha Pilot Garrett Marchbanks ein weiterer Fahrer aus der 250er in die 450er Klasse aufsteigen.

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 100

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 82, (-18)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 74, (-26)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 69, (-31)

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 63, (-37)

6. Lorenzo Locurcio (VEN), GASGAS, 46, (-54)

7. José Butron (E), GASGAS, 45, (-55)

8. Chase Sexton (USA), Honda, 44, (-56)

9. Jerry Robin (USA), Yamaha, 43, (-57)

10. Fredrik Noren (S), Suzuki, 41, (-59)

In der 250er Klasse sind die Verhältnisse an der Spitze weitaus enger. Jetts älterer Bruder Hunter hat zwar beide Rennen der Saison gewinnen können, doch er hat mit Haiden Deegan, Justin Cooper (beide Yamaha) und MX2-Weltmeister Tom Vialle mit harter Gegenwehr zu rechnen. Dazu kommt der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda, der in der bisherigen Saison viel Pech hatte. Der spanische Champion des ADAC MX Youngsters Cups, Guillem Farres (Yamaha), ist auch zu einem beständigen Spitzenpiloten avanciert.

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 90

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 80, (-10)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 78, (-12)

4. Tom Vialle (F), KTM, 68, (-22)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 67, (-23)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 62, (-28)

7. Guillem Farres (E), Yamaha, 57, (-33)

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 53, (-37)

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 50, (-40)

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 41, (-49)

So kann das Rennen der US Nationals in Thunder Valley verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Motocross Thunder Valley*)

Samstag, 10.06.2023

18:00 – Qualifying

21:00 – 250 ccm, Lauf 1

22:00 – 450ccm, Lauf 1

23:00 – 250ccm, Lauf 2

00:00 – 450ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr