Vorschau und Zeitplan: US Nationals in Washougal

Beim 8. Lauf der US Nationals in Washougal (Washington) werden wieder beide Lawrence-Brüder als Tabellenführer in beiden Hubraumklassen an den Start gehen. Wer kann die Dominanz von Jett Lawrence brechen?

Am kommenden Samstag findet in Washougal der 8. Lauf der US Nationals statt. Der MX Park von Washougal, eingebettet in die hügelige Landschaft mit riesigen Bäumen, gehört zu den schönsten Strecken im US-Kalender. Die Wetteraussichten sind sommerlich und bei Sonnenschein und Tageshöchsttemperaturen von 30 Grad Celsius.

Jett Lawrence (Honda) hat in dieser Saison sämtliche Rennen der 450er Klasse gewonnen, doch beim letzten Aufeinandertreffen in Spring Creek konnte sein HRC-Teamkollege Chase Sexton die Pace des Australiers phasenweise mitgehen, doch am Ende stürzte Sexton mehrfach und brachte sich damit selbst um seine Chancen. Die Frage ist, ob in Washougal jemand im Stande sein wird, Jett in diesem Jahr wenigstens noch ein paar Punkte abzunehmen. Jett Lawrence führt die Tabelle mit der Idealpunktzahl von 350 Zählern an und hat gegenüber seinem Verfolger Dylan Ferrandis (Yamaha) inzwischen einen Vorsprung von 81 Punkten.

Dylan Ferrandis wirkte nach dem letzten Rennen in Spring Creek etwas zerknirscht, weil er gegen den überlegenen Jett Lawrence einfach kein Mittel findet. Es bleibt abzuwarten, ob er und das Star Racing Yamaha Team die Dominanz des Australiers brechen kann.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 7:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 350

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 269, (-81)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 246, (-104)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 206, (-144)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 174, (-176)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 162, (-188)

7. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-203)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 147, (-203)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 146, (-204)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 116, (-234)

In der 250er Klasse hat Hunter Lawrence (Honda) trotz eines Sturzes kurz vor Ende des zweiten Laufs von Spring Creek die Tabellenführung übernehmen können und startet in Washougal wieder mit dem 'redplate' des Tabellenführers. In dieser Klasse geht auch der noch amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) an den Start. Nach seinem ersten Sieg vor zwei Wochen in Southwick schien der Knoten bei ihm endgültig geplatzt zu sein, doch letztes Wochenende in Spring Creek haderte er mit seinen Starts und kam nur auf ein 6-5-Ergebnis. Der Franzose kennt die US-Strecken noch nicht gut genug. Im Vergleich zu den WM-Strecken sind die US-Strecken präparierter und weniger zerfurcht.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 7:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 260

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 247, (-13)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 240, (-20)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 240, (-20)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 238, (-22)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 214, (-46)

7. Tom Vialle (F), KTM, 210, (-50)

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 190, (-70)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 137, (-123)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 130, (-130)

So können die Rennen der US Nationals in Washougal verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Zeitplan Motocross Washougal*)

Samstag, 22.07.2023



16:00 – Qualifying



19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450ccm, Lauf 1

21:30 – 250ccm, Lauf 2

22:30 – 450ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr