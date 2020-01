WRC

Rallye-Weltmeisterschaft in Monte Carlo gestartet

88 Teams sind am Hafen von Monaco in die Rallye-Weltmeisterschaft 2020 gestartet, der amtierende Weltmeister Ott Tänak eröffnete als erstes Fahrzeug im Hyundai i20 WRC die Saison.

Die Jagd um Zehntelsekunden in der Rallye-Weltmeisterschaft ist wieder eröffnet. In diesem Jahr bildete aber nicht das weltberühmte Casino in Monte Carlo die prestigeträchtige Kulisse, sondern der Start erfolgte zum traditionellen Saisonauftakt am Hafen des noblen Fürstentums an der Côte d’Azur.

88 Teams machten sich auf den Weg zum zentralen Service in der französischen Alpenstadt, der Heimatstadt des Vorjahressiegers Sébastien Ogier. Auf dem Weg nach Gap werden in der nächtlichen Dunkelheit die ersten zwei der insgesamt 16 Prüfungen (= 304,28 km) um 20:38 Uhr und um 22:26 Uhr bereits absolviert.

Zwischen dem Start in Monaco und dem Ziel im monegassischen Hafen am Sonntag ab 13:48 Uhr liegen diesmal 1.504 Gesamtkilometer. 25% der Prüfungen sind im Vergleich zum Vorjahr neu oder haben sich geändert. Nur das Finale am Sonntag mit der zweimaligen Passage de Col de Turini ist gleich.

Die Pisten bieten wie immer unterschiedliche Bedingungen mit trockenen Verhältnissen, aber in den französischen Seealpen auch teils mit Schnee und Eisflächen.

Am Freitag ist dir zweifache Schleife mit jeweils drei Prüfungen rund um Gap. Am Samstag geht es nach den zwei Schleifen mit jeweils zwei Prüfungen bei Gap zurück nach Monaco.