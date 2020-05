Toyota mit fünf Yaris WRC in Finnland

Toyota Gazoo Racing wird beim Team-Heimspiel in Finnland, wo der Neustart der Rallye-Weltmeisterschaft Anfang August erwartet wird, fünf Yaris WRC einsetzen.

Das Toyota-WM-Team, das vom finnischen Puuppola, der Heimat vom Teamchef Tommi Mäkinen nahe Jyväskylä agiert, wird beim Heimspiel mit einem sehr starken Aufgebot antreten. Beim erwarteten Neustart der Rallye-Weltmeisterschaft vom 6. bis 9. August schickt der Teamchef Tommi Mäkinen fünf Yaris WRC in den finnischen Schotter-Grand Prix.

Seit 2017 ist Toyota mit den Siegen von Esapekka Lappi und Ott Tänak in der Team-Heimat ungeschlagen, und so soll es bleiben. Es wird 2020 auch die bislang stärkste Toyota-Mannschaft in Finnland sein. Neben den drei Stammpiloten Sébastien Ogier, Elfyn Evans und Kalle Rovanperä hat Mäkinen unter seiner Bewerbung auch den Japaner Takamoto Katsuta im Aufgebot. Der Fünferpack wird mit dem Yaris WRC des in diesem Jahr als Privatfahrer auftretenden Jari-Matti Latvala, dem dreifachen Finnland-Sieger, ergänzt. Auch beim zweiten Lauf in diesem Jahr in Schweden war die gleiche Toyota-Mannschaft am Start. Während Latvala wegen eines Stromausfalls dort früh aufgeben musste, gewann Evans in Torsby, drei Toyota Yaris WRC belegten die ersten vier Plätze. Katsuta erreichte im vierten Yaris den neunten Platz.

Teamchef Tommi Mäkinen freut sich auf die bisher stärkste Präsenz seines Teams in seiner finnischen Heimat. «Es ist gut, wenn wir mit fünf Autos kommen. Es ist interessant für unser Heimereignis und für die Fans», sagte Mäkinen.

Während Ogier den Event 2013 gewann, ist es der zweite Platz von Evans vor drei Jahren, der für die aktuellen Toyota-Werksfahrer das stärkste Ergebnis der letzten Zeit darstellt. Der Tabellenführer Ogier hatte in den letzten Jahren Probleme, in Finnland die gleiche Geschwindigkeit zu finden, und wurde bei den letzten Auftritten Fünfter. Lappi ist aktuell bei M-Sport, und Titelverteidiger Tänak sitzt 2020 im Hyundai i20 WRC.

Die Anwesenheit von Latvala wird zweifellos die Hoffnungen des Teams stärken. Nur Marcus Grönholm, Markku Alén, Tommi Mäkinen und Hannu Mikkola haben auf den schnellsten Straßen der Saison eine stärkere Bilanz als Latvala.