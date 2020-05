Weltmeister Ott Tänak: «Es ist eine seltsame Zeit»

Wie seine Kollegen hofft auch der Titelverteidiger Ott Tänak darauf, dass die Rallye-Weltmeisterschaft schnellstens wieder fortgesetzt wird, er genießt aber die Zeit mit der Familie.

Der Weltmeister Ott Tänak stand in einem Interview mit wrc.com Rede und Antwort zur aktuellen Situation in der Rallye-Weltmeisterschaft, die wegen der Corona-Pandemie zum Stillstand gezwungen wurde.

Wie fühlen Sie sich ohne den aktiven Rallyesport?

Tänak: «Ich vermisse definitiv den Rallyesport, die Konkurrenz und die Familie im Servicepark. Aber ich selbst bin ziemlich entspannt und dies ist definitiv die längste Zeit, die ich mit meiner Familie verbracht habe - das ist die gute Seite daran.»

Welchen Aspekt des Sports vermissen Sie?

Tänak: «Ich mag den Wettbewerbsdruck und arbeite gerne. Ich genieße meinen Job. Ich habe mit einigen Teammitgliedern Kontakt aufgenommen, aber es ist eine ziemlich seltsame Zeit - sicherlich ist dies eine lange Pause.»

Im letzten Monat hätte die Rallye Argentinien stattfinden sollen. Was glauben Sie, was Sie versäumt haben?

Tänak: «Argentinien ist immer ein herausforderndes Ereignis, aber es ist auch eines, das ich zuvor gewonnen habe, und es ist eines, das Hyundai auch zuvor gewonnen hat - also würde ich gerne denken, dass es ziemlich gut gewesen wäre. Die ersten beiden Tage der Veranstaltung sind eine Herausforderung auf den schnelleren Prüfungen, aber am letzten Tag über El Condór und Mina Clavero sind sie komplizierter und technischer. Es ist ein hartes Ereignis, aber da die Prüfungen ziemlich schnell sind, kann das bei der hohen Geschwindigkeit auch einige Teile am Auto kosten. Aber der Hyundai ist ein robustes, schnelles Auto.»

Sie haben bisher nur drei Rallyes durchgeführt, aber wie fühlen Sie sich bei Hyundai Motorsport?

Tänak: «Gut. Wie Sie sagen, es sind nicht so viele Rallyes und nur ein paar Tests, aber ich habe es geschafft, viele Leute zu treffen und zu sehen, wie professionell das Team ist. Das Team hat alle sehr hart gearbeitet, um meinem Beifahrer Martin Järveoja und mir die Dinge so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen. Und sie sind auch sofort offen für Rückmeldungen - dies kann dazu beitragen, ein Team stark zu machen.»

Wir haben ein paar Fahrer gesehen, die sich mit SIM-Rennen befasst haben. Haben Sie auch einmal daran gedacht?

Tänak: «Nicht wirklich. Für uns Rallyefahrer ist das nicht wirklich so real. Für Rennfahrer ist das etwas anders, weil sie die Strecken lernen können, aber für uns ist es nicht so sehr. Ich habe mich in dieser Zeit ziemlich mit anderen Dingen wie Training beschäftigt.»

Worauf freuen Sie sich jetzt?

Tänak: «Zurück in meinen Hyundai und wieder fahren. Wir wissen nicht genau, wann dies kommt, wir müssen nur abwarten, wann sich dies wieder beruhigt. Bis dahin ist es wirklich wichtig, dass wir auf das hören, was die Regierungen uns sagen, und uns an die Regeln halten. Das ist alles was wir tun können. Ich weiß, dass die Fans den Sport vermissen und wir auch - wir können dies schlagen, indem wir zusammenarbeiten und den richtigen Weg gehen.»