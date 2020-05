Sébastien Ogier bedauert die Absage der Safari-Rallye

Die für Mitte Juli geplante Safari-Rallye, mit der Kenia nach 18 Jahren wieder in die Weltmeisterschaft zurückkehren wollte, wurde sehr zum Bedauern der Fahrer, speziell von Sébastien Ogier, abgesagt.

Für alle offiziellen Werkspiloten, die dort erstmals starten wollten, mit Ausnahme von Sébastien Loeb, war diese Ausgabe die Gelegenheit, diese atypische Rallye zu entdecken, die seit der Saison 2002 nicht mehr im WM-Kalender stand.

«Ich denke, wir waren alle begeistert, jetzt bei dieser ganz neuen Rallye zu starten. Die Safari-Rallye wäre für alle Piloten unserer Generation neu gewesen. Die Piloten unserer Altersgruppe sind noch nie auf diesem Kontinent gefahren», erklärte der sechsfache Champion Ogier. «Auch wenn ich nichts über diese Rallye weiß, hätte es im Vergleich zu den vergangenen Jahren sicherlich neue Herausforderungen gebracht. Ich denke, die Türkei war in Bezug auf die Bedingungen bereits etwas extrem im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren gewohnt waren, aber ich denke auch, Kenia hätte einen weiteren Schritt in diese Richtung getan. Es ist ein bisschen schade, denn ich bin sicher, dass viele Leute sehr hart gearbeitet haben, um diese Rallye wieder in den Kalender aufzunehmen. In der gegenwärtigen Situation schien es jedoch sehr kompliziert, diese Rallye sicher zu organisieren.»

Dank seines Dreijahresvertrags mit dem FIA-Promoter wird Kenia nun voraussichtlich in den nächsten drei Jahren einen WM-Lauf ausrichten.