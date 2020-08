Estland: Toyota peilt den dritten Saisonsieg an

Toyota peilt beim vierten Lauf und Neustart der Rallye-Weltmeisterschaft beim Newcomer Estland nach Schweden und Mexiko den dritten Saisonsieg und zweiten Triumph auf Schotter an.

Toyota führt nach drei Läufen die Herstellerwertung an und besetzt mit dem sechsfachen Titelgewinner Sébastien Ogier und Elfyn Evans die beiden vorderen Plätze in der Fahrerdisziplin. Teenager Kalle Rovanperä rangiert auf dem vierten Tabellenplatz. Mit diesen Lorbeeren geht das Team um den vierfachen Champion Tommi Mäkinen beim Newcomer Estland, wo Toyota Gazoo Racing ein Logistik-Zentrum hat, am ersten September-Wochenende an den Start.

Die Rallye Estland ist ein Neuzugang im überarbeiteten Kalender 2020, der einen sicheren und verantwortungsvollen Neustart der Saison mit strengen Auflagen wegen der Corona-Pandemie zum Schutz aller Beteiligten ermöglicht. Dies ist das erste Mal, dass in der WM eine Rallye unter solchen Auflagen ausgetragen wird. Sie führt über schnelle und glatte Schotterstraßen mit vielen Kuppen. Seit die Beschränkungen gelockert wurden, hat sich das Team auf den Neustart mit Tests in Finnland und Estland vorbereitet, zu denen auch die Teilnahme an der Rallye Südestland am vergangenen Wochenende gehörte.

Die Veranstaltung wird auf einer verkürzten Route mit 17 Prüfungen über insgesamt 232,64 Wettkampfkilometer ausgetragen. Die Rallye findet in Tartu, Estlands zweitgrößter Stadt, statt und beginnt am Freitagabend mit einer kurzen Zuschauer-Prüfung in der Nähe des Serviceparks auf dem Flugplatz Raadi. Der Samstag besteht aus insgesamt zehn Prüfungen mit einer Schleife von fünf Entscheidungen am Morgen, die nach dem Mittagsservice wiederholt werden. Am Sonntag stehen drei Prüfungen jeweils zweimal ohne Service an.

Tommi Mäkinen (Teamchef): «Es ist großartig, dass wir endlich wieder Rallye fahren können, besonders für unsere Fans und unsere Partner, die auf diesen Moment gewartet haben. Hoffentlich können wir den Menschen in einer so schwierigen Zeit etwas Freude bereiten. Es fühlt sich jetzt wie vor langer Zeit an, aber der Beginn der Saison war für uns sehr positiv und wir hoffen, dass wir so weitermachen können. Unsere Fahrer sind mit den estnischen Strecken nicht so vertraut, aber wir wissen, dass die Straßen dort schnell sind und dies gut zu unserem Auto passt. Ich denke, wir haben uns in den letzten Wochen so gut wie möglich vorbereitet und ich hoffe, dass wir um die Spitzenpositionen kämpfen können.»

Sébastien Ogier: «Ich bin froh, dass wir nach so langer Zeit wieder antreten können. Die Rallye Estland wird für viele von uns neu sein, aber ich freue mich immer darauf, eine andere Herausforderung anzunehmen. Es wird sicherlich eine anspruchsvolle Rallye mit sehr schnellen Straßen. Der Yaris WRC gibt einem bei diesen Geschwindigkeiten ein gutes Vertrauen und nach den Tests, die wir in Finnland und Estland durchgeführt haben, habe ich ein gutes Gefühl im Auto. Es war auch wichtig, diese Veranstaltung letzte Woche bestritten zu haben, um uns bei der Vorbereitung zu helfen, denn nach einer so langen Pause ist es nicht einfach, das Limit sofort zu finden. Wir werden zuerst auf der Straße starten, also hoffen wir, dass das Wetter im September uns vielleicht helfen könnte, keinen allzu großen Nachteil zu haben, und das Ziel wird sein, zu versuchen, so gut wie möglich zu kämpfen.»

Elfyn Evans: «Es ist lange her, dass wir in einem Wettbewerb gefahren sind. Es wurde durch die Tatsache erleichtert, dass wir zumindest einige Tests durchführen und uns wieder ans Steuer setzen konnten, aber es gibt nichts Schöneres als Konkurrenz. Die Rallye Estland ist neu in der WM und ich hatte das Glück, letztes Jahr dort zu sein. Obwohl die Rallye für mich nicht so gut endete, hat es mir Spaß gemacht und ich weiß ein wenig darüber, was mich erwartet. Die Straßen sind sehr, sehr schnell: In mancher Hinsicht ähnlich wie in Finnland, aber mit ein paar weniger Sprüngen und an einigen Stellen sogar noch schneller. Nach den von uns durchgeführten Tests fühlt sich das Auto auf diesen Hochgeschwindigkeits-Schotterstraßen stark an. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir ein gutes Paket haben und hoffentlich das Beste daraus machen können.» Evans musste wegen einer Rückverletzung, die er 2019 in Estland wegen einer zu harten Landung über eine Kuppe erlitten hatte, danach für drei Rallyes pausieren.

Kalle Rovanperä: «Die Straßen in Estland sind sehr schnell und fließend, aber es gibt auch einige enge und technische Abschnitte. Es wird also eine sehr knifflige Rallye. Man fährt viel mit Höchstgeschwindigkeit, aber dann haben wir auch Orte, an denen wir wirklich präzise sein müssen. Nach der langen Pause wird es am Anfang nicht so einfach sein, auf dem neuesten Stand zu sein, aber wir haben einige gute Tests durchgeführt, um bereit zu sein. Wir sind unter verschiedenen Wetterbedingungen gefahren, was für mich eine nützliche Erfahrung war. Ich habe erst nur drei Rallyes in diesem Auto absolviert und muss den Rest der Saison noch weiter lernen, aber dies ist eine Rallye, die gut für mich sein sollte und ich hoffe auf ein gutes Ergebnis.»