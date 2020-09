Mäkinen (Toyota): «Ogier muss nicht gewinnen»

Tommi Mäkinen, Chef des Toyota Gazoo Racing Teams, glaubt, dass der Fokus des Tabellenführers Sébastien Ogier bei der Rallye Estland (4. bis 6. September) nicht auf dem Sieg, sondern auf dem Sammeln von Punkten liegt.

Der Teamchef von Toyota Gazoo Racing, Tommi Mäkinen, hat sich Zeit genommen, um mit WRC.com über den Neustart der Rallye-Weltmeisterschaft am Wochenende zu sprechen.

Toyota war letzten Monat bei der Rallye Südestland mit drei Autos am Start, wie nützlich war das als Aufwärmübung für die Rallye Estland?

Tommi Mäkinen (TM): «Es war gut. Ein gute Rallye. Eine der guten Überraschungen bei dieser Veranstaltung war die Geschwindigkeit von Kalle Rovanperä, der mit 13,7 Sekunden Rückstand auf Ott Tänak Zweiter wurde. Das ursprüngliche Ziel war es, Sébastien Ogier und Elfyn Evans wieder bei einer Rallye starten zu lassen, aber dann wollte ich auch Kalle dort sehen, also haben wir ihm auch ein Auto besorgt.»

Wie schwer beschädigt war Elfyns Auto in Südestland?

TM: «Der Schaden an Elfyns Auto war nicht so schlimm, wie es aussah. Es war nicht das Ende des Autos. OK, wir müssen einige neue Paneele anbringen, aber der Käfig und das gesamte Innere des Autos waren nicht so beschädigt. Es war ein Hochgeschwindigkeitsunfall, aber er dauerte einige Zeit. Unfälle wie der von Elfyn sind bei dieser Art von Rallyes immer möglich.»

Sie haben dort über Kalle gesprochen. Wagen Sie es, ihn diese Woche als Gewinner zu betrachten?

TM: «Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Kalle der junge Fahrer ist, der jeden Tag lernt. Jeden Tag und den ganzen Tag lernt, lernt, lernt Kalle mehr als die Fahrer, die zuvor an Wettkämpfen teilgenommen haben. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass er seine Geschwindigkeit erhöhen kann, ich habe ein gutes Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl für diese Woche, dass Kalle die Person ist, die Tänak unter Druck setzen kann.»

Und was ist mit dem Meisterschaftsführer? Was ist mit Sébastien Ogier diese Woche? Was hat er zu tun?

TM: «Er muss nicht gewinnen. Er braucht Punkte, er muss sicher sein. Sicher ist er schnell und er hatte einen ziemlich guten Test und er ist ein kluger Kerl. Er weiß, was er tun muss.»

Wie gut fühlt es sich an, aus einer langen Zeit ohne die Rallye-WM herauszukommen?

TM: «Es ist gut, jetzt zurück zu sein, das ist sicher. Zu Beginn der Zwangspause war es OK. Wir hatten so lange einen sehr engen Zeitplan und es war sehr schön, eine kleine Pause machen zu können. Aber leider hat es dann lange gedauert. Aber jetzt sind wir zurück und freuen uns.»