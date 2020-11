Auch WM-Finale in Monza ohne Zuschauer

Zuscauuer wie 2019 sind in diesem Jahr in Monza nicht erlaubt

Wie zuvor bei den Läufen zur Rallye-Weltmeisterschaft in der Türkei und auf Sardinien wird das neue WM-Finale an und auf der norditalienischen Grand Prix-Strecke in Monza ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Die gestiegenen Neuinfektionen durch COVID-19 speziell in der Lombardei und die damit verbundenen Restriktionen führen dazu, dass auch das neu angesetzte Finale der Rallye-Weltmeisterschaft am ersten Dezember-Wochenende in und um Monza wie die Rallyes zuvor in der Türkei und auf Sardinien hinter verschlossenen Türen durchgeführt werden muss. Die italienischen Organisatoren haben in Zusammenarbeit mit dem Automobile Club d’Italia (ACI) und der FIA angekündigt, dass die Veranstaltung hinter verschlossenen Türen stattfinden wird, um angesichts des aktuellen Kontextes maximale Gesundheitssicherheit zu gewährleisten.

«Der Automobile Club d’Italia, die FIA und der Veranstalter werden zum Schutz der Gesundheit der an der Veranstaltung teilnehmenden Fachkräfte die höchsten Standards übernehmen, die in internationalen Gesundheitsprotokollen festgelegt sind, und so den Erfolg der Veranstaltung volle Sicherheit für alle beteiligten Athleten und Mitarbeiter sicherstellen», heißt es in der Pressemitteilung. «Die Öffentlichkeit kann am Wochenende das Autodromo Nazionale Monza nicht betreten, und entlang der Sonderprüfungsrouten außerhalb der Rennstrecke werden keine Bereiche markiert, damit sich Zuschauer dort anhalten können.»