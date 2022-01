M-Sport mit Rekordchampion Loeb der Monte-Favorit

Mit der Zusammenarbeit mit dem neunfachen Rekordchampion Sébastien Loeb hat sich M-Sport beim Start in die neue Ära mit den Hybrid-Fahrzeugen bei der Rallye Monte Carlo zum Favoriten gestempelt.

Die neue Saison markiert den Beginn der Hybrid-Ära und die Markteinführung eines neuen Autos. Das Team von M-Sport freut sich auf die bevorstehenden Herausforderungen und das Versprechen einer wettbewerbsfähigen Saison. Die diesjährigen Rally1-Autos sind mit einem 100-kW-Hybridantrieb ausgestattet, der mit einem 1,6-Liter-Turbo-Verbrennungsmotor gekoppelt ist, der zum ersten Mal in der Geschichte des Sports zu 100% erneuerbaren Kraftstoff verwendet.

Der traditionelle Saisonauftakt findet über vier Tage statt, wobei der Servicepark für dieses Jahr während der gesamten Veranstaltung im Hafengebiet von Monaco angesiedelt ist. Die zusätzliche Herausforderung, zum ersten Mal Hybrid im Wettbewerb einzusetzen, wird weiter gesteigert, weil an keinem der Veranstaltungstage ein richtiger Mittagsservicepunkt erlaubt ist. 2022 werden die Iren Craig Breen und Paul Nagle zusammen mit Adrien Fourmaux und Alexandre Coria sowie Gus Greensmith und Jonas Andersson das M-Sport-Team anführen. Der neunmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb wird mit Isabelle Galmiche als Beifahrerin ebenfalls zu M-Sports Rängen stoßen, vorerst als einmaliger Start beim legendären Saisonauftakt.

Das Team wird ein vielfältiges Erfahrungsspektrum präsenrieren, da junge, frische Talente mit dem Wissen des höchstdekorierten Fahrers des Sports kombiniert werden. Während der Saison 2022 feiern M-Sport und Ford 25 Jahre Partnerschaft und nehmen an der FIA World Rally Championship teil. Dieses bahnbrechende Jubiläum hat dazu geführt, dass das Team drei Herstellertitel für Ford und insgesamt sieben FIA-Weltmeistertitel errungen hat, wenn man Fahrer- und Beifahrertitel einbezieht. Die Paarung hat bis heute auch 61 Siege und einen Rekord von 268 aufeinanderfolgenden Punkten bei Veranstaltungen errungen.

Richard Millener, Teamchef, M-Sport Ford World Rally Team, sagte: «Es gibt eine riesige Vorfreude auf Monte-Carlo, sowohl intern als auch von den Fans, also freuen wir uns sehr darauf, endlich allen zu zeigen, woran wir in den letzten 18 Monaten so hart gearbeitet haben. Es wurde außergewöhnlich viel Arbeit investiert, um die Autos für die Rallye vorzubereiten, und natürlich wird es Herausforderungen geben, wenn man ein neues Auto hat, aber wir sind sehr zufrieden mit der Position, in der wir uns befinden. Der Einsatz von Sébastien Loeb mit uns ist für viele bei M-Sport ein wahr gewordener Traum, und wir wissen, dass alle anderen Fahrer von seiner Erfahrung in Monte Carlo profitieren werden. Wir haben alles getan, um uns für den Saisonauftakt in die bestmögliche Position zu bringen, jetzt liegt es an unseren Crews, uns zu zeigen, was sie können!»

Sebastian Loeb: «Nach zwei Wochen bei der Rallye Dakar ist es ein radikaler Tapetenwechsel, aber es ist immer noch sehr spannend, bei der Rallye Monte Carlo am Start zu sein, besonders in der neuen Hybrid-Ära der WRC. Ich bin auch stolz auf diese Zusammenarbeit mit Malcolms Team, über die Zusammenarbeit mit ihnen wurde während meiner gesamten Karriere gesprochen, aber es ist nie wirklich gelungen, also danke ich Ihnen allen, M-Sport, Ford Performance und Red Bull, dass sie so ein tolles Ereignis endlich möglich gemacht haben. Auf diese Rallye werde ich sicherlich weniger vorbereitet sein als die anderen Fahrer, aber das Gefühl mit dem Puma Hybrid Rally1 war sofort sehr gut und es hat einfach alles gepasst. Ich freue mich auf dieses Wochenende mit Isabelle, meiner neuen Beifahrerin, und dem gesamten M-Sport Team.»

Craig Breen: «Es ist immer etwas ganz Besonderes, an der Rallye Monte Carlo teilzunehmen, aber es mit dem M-Sport Ford World Rally Team zu tun, ist ein wahr gewordener Traum! Das Team hat beim Aufbau und der Entwicklung des Puma Hybrid Rally1 unglaubliche Arbeit geleistet und das sieht man wirklich. Es ist bei weitem das beste Rallye-Auto, das ich je gefahren bin, und mit der Hinzufügung der Hybrideinheit wird es der Rallye eine weitere Dimension hinzufügen. Paul und ich genießen die Herausforderung und freuen uns sehr auf das kommende Jahr mit M-Sport und Ford.»

Adrian Fourmaux: «Für die Rallye Monte-Carlo werden wir versuchen, unser Bestes zu geben und das Leistungsniveau im Vergleich zu den anderen zu verstehen. Es wird das erste Mal hier in der Top-Kategorie der WRC sein, ich war hier schon einmal bei der Fiesta Rally2, mein erster Auftritt war bereits ein Top-Ten-Gesamtergebnis! Ich liebe diese Straßen, ich habe in der Vergangenheit ziemlich gute Leistungen gezeigt, also habe ich gute Hoffnungen. Übrigens ist es für alle eine neue Ära, also brauchen wir die perfekte Übereinstimmung zwischen der Zuverlässigkeit des Autos und dem fahrerischen Können, um bis zum Ende der Rallye gut abzuschneiden. Wir hoffen, das bestmögliche Ergebnis zu liefern, alles ist möglich!»

Gus Grünschmied: «Das Team hat bei der Entwicklung des neuen Autos großartige Arbeit geleistet, und ich fühle mich beim Fahren sehr wohl. Wir sind alle zuversichtlich, dass das Auto viel konkurrenzfähiger sein sollte als in den letzten Jahren, was uns hoffentlich mehr Möglichkeiten geben wird, in der Nähe der Spitze zu kämpfen. Ich war letztes Jahr nur eine Sekunde von meinem ersten Etappensieg entfernt, und ich denke, dass dies mit dem neuen Paket definitiv ein erreichbares Ziel ist, und wir wollen auch versuchen, um unser erstes Podium zu kämpfen. Monte Carlo war schon immer ein kniffliger Auftakt für die Meisterschaft. Es wird wichtig sein, das ganze Wochenende über die Geschwindigkeit zu steigern, insbesondere da dies die zweite gemeinsame Rallye von Jonas und mir ist.»