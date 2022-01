Ogier peilt im Toyota den neunten Monte-Triumph an

Der achtfache Champion Sébastien Ogier bestreitet in der neuen Ära mit Hybrid-Fahrzeugen im Toyota GR Yaris Rally1 ein Kurzprogramm, das er mit seinem neunten Sieg bei der Rallye Monte Carlo beginnen will.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team wird eine neue Ära in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft beginnen, wenn die Saison 2022 gestartet wird und der GR Yaris Rally1 vom 20. bis 23. Januar sein Debüt bei der legendären Rallye Monte-Carlo gibt. Der GR Yaris Rally1 ist der Nachfolger des alles erobernden Yaris WRC, der in der Saison 2021, die vor nur acht Wochen in Monza in Italien zu Ende ging, die Meisterschaften bei Herstellern, Fahrern und Beifahrern errang. Jetzt werden die Straßen der französischen Alpen die sportliche Bühne der ersten Veranstaltung für die revolutionären Rally1-Autos sein, die die World Rally Cars ablösen, die seit einem Vierteljahrhundert die höchste Kategorie der WRC bildeten.

Rally1-Autos weisen im Vergleich zu ihren Vorgängern mehrere bedeutende Änderungen auf, die von der Einführung der Hybridtechnologie zum ersten Mal auf der höchsten Ebene des Rallyesports angeführt werden. Die Hybrideinheit in jedem Auto besteht aus einer 3,9-kWh-Batterie und einer Motor-Generator-Einheit (MGU), die beim Beschleunigen zusätzliche 100 kW (134 PS) liefert. Im GR Yaris Rally1 wird dieses mit dem bewährten 1,6-Liter-Turbomotor aus dem Yaris WRC kombiniert, um den Fahrern über 500 PS zur Verfügung zu stellen. Der Motor wird mit einem zu 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoff betrieben: Der erste seiner Art, der in einer FIA-Weltmeisterschaft eingesetzt wird.

Der GR Yaris Rally1 ist um ein spezielles Spaceframe-Chassis herum aufgebaut, das Fahrern und Beifahrern erhöhten Schutz bietet. Weitere vom Reglement geforderte Transformationen sind eine weniger komplexe Aerodynamik, die Rückkehr zu einer mechanischen Schaltung und der Wegfall des aktiven Mittendifferenzials. Diese Änderungen werden den Fokus auf die Fähigkeiten der Fahrer erhöhen, die sich auch an die Anforderungen rund um die Regeneration und den Einsatz der Hybridenergie auf den Prüfungen anpassen müssen, während sie mit ihren Ingenieuren zusammenarbeiten, um die Leistung und das Fahrverhalten innerhalb dieser neuen Parameter zu optimieren.

Seit seinem ersten Einsatz im vergangenen Frühjahr durchlief der GR Yaris Rally1 ein intensives Testprogramm, das in den letzten Wochen auf die besonderen Anforderungen der Rallye Monte-Carlo ausgerichtet war. Die Veranstaltung ist bekannt für ihre wechselhaften Bedingungen, die von trockenem Asphalt bis hin zu Schnee und Eis reichen können, und könnten den Fahrern in ihren neuen Autos einen besonders herausfordernden Start bieten.

Wenn die Rallye am Donnerstagabend beginnt, wird der GR Yaris Rally1 des amtierenden Champions Sébastien Ogier als erstes Fahrzeug der neuen Generation in eine Wettbewerbsetappe gehen. Der achtmalige Weltmeister, der auch die Rallye Monte-Carlo acht Mal als Rekordsieger gewonnen hat, startet in dieser Saison zusammen mit einem neuen Co-Piloten, Benjamin Veillas, mit einem Teilprogramm. An der Spitze von Toyota Gazoo Racing über die gesamte Saison stehen Elfyn Evans und sein Beifahrer Scott Martin, der in der Gesamtwertung 2021 Zweiter wurde, sowie Kalle Rovanperä und sein Beifahrer Jonne Halttunen, die in der vergangenen Saison Gesamtvierte wurden.

Insgesamt vier GR Yaris Rally1-Fahrzeuge werden bei jeder Runde dabei sein, wobei Takamoto Katsuta und Beifahrer Aaron Johnston die gesamte Saison für ein neu geschaffenes Team, das Toyota Gazoo Racing World Rally Team Next Generation, bestreiten.

Die Crews beginnen am Montag mit der dreitägigen Erkundung der Etappen, von denen 85 Prozent im Vergleich zu 2021 neu sind. Für die 90. Ausgabe der Rallye zieht der Servicepark von Gap nach Monaco selbst um. Nach einem Shakedown am Donnerstagmorgen beginnt die Rallye am Abend vor dem legendären Casino, gefolgt von zwei Nachtprüfungen, die zweite beinhaltet eine Rückkehr zum klassischen Col de Turini, der zum ersten Mal seit 2013 im Dunkeln gefahren wird.

Freitag ist der längste Tag der Rallye und besteht aus drei Prüfungen, die zweimal ohne Mittagsservice gefahren werden, mit nur einer Reifenmontagezone in Puget-Théniers. Am Samstag, der weiter westlich stattfindet, ist die Aufgabe ähnlich: Am Vormittag werden drei Entscheidungen gefahren, von denen zwei am Nachmittag nach einer Reifenmontagezone in Digne-les-Bains wiederholt werden. Der letzte Tag der Rallye am Sonntag besteht aus zwei Entscheidungen, die zweimal gefahren werden – die letzte Prüfung, die in Entrevaux endet, ist die einzige, die mit dem Vorjahr identisch ist.

Jari-Matti Latvala (Teamchef): «Der Rallyesport tritt in eine ganz neue Ära ein und es ist ein sehr aufregender Moment. Es gibt viele Fragezeichen und die Rallye Monte-Carlo wird uns einige Antworten geben. Als Team haben wir sehr hart gearbeitet, um bereit zu sein, aber niemand kann wissen, wie die verschiedenen Autos miteinander abschneiden, bis wir zur ersten Rallye kommen. Wir könnten auch einen Unterschied feststellen zwischen den Fahrern, die sich mit ihren neuen Autos am sichersten fühlen, und denen, die dieses Vertrauen noch finden werden. Es gibt viele Änderungen, an die sie sich anpassen müssen, wie sie fahren und die Autos einstellen. Während der Tests war dies vielleicht das Wichtigste für das Team: Dass sich unsere Fahrer hinter dem Lenkrad sicher und wohl fühlen. Für einen Fahrer war Monte Carlo schon immer die schwierigste Rallye der Meisterschaft. Vieles wird von den Bedingungen abhängen: Wir haben mehr Power, aber wie nutzt man diese Power bei Schnee und Eis? Obendrein bringt der Umzug von Gap nach Monaco viele neue Etappen mit sich. Es gibt so viele Unbekannte und das macht es wirklich spannend.«

Sébastien Ogier: «Ich stehe am Anfang einer anderen Etappe in meiner Karriere, und da ich nicht an der gesamten Meisterschaft teilnehme, ist das Gefühl für mich zu dieser Jahreszeit ein bisschen anders als sonst. Aber Teil dieses Programms von Toyota Gazoo Racing zu sein, ist immer noch aufregend, und zur Rallye Monte-Carlo zu fahren, ist immer etwas Besonderes für mich. Ich bin immer noch ein Konkurrent und will immer noch gewinnen, also werde ich mein Bestes geben, um Leistung zu bringen. Ich weiß, dass das Team sehr hart gearbeitet hat, um mit dieser neuen Autogeneration fertig zu sein, und bei jedem Test wurden große Schritte gemacht. Ich hatte die Gelegenheit, drei Testtage bei der GR Yaris Rally1 im Dezember und einen weiteren Tag letzte Woche zu absolvieren, um mich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. Es ist eine ziemlich große Veränderung und es ist eine aufregende Herausforderung, sich daran anzupassen. Aber ich denke, nach Monte Carlo zu fahren, wird für alle eine große Herausforderung sein: Es gibt mehr Unsicherheit als je zuvor, wenn man in diese Rallye geht.»

Elfyn Evans: «Dies ist eine sehr interessante Zeit in unserem Sport und ich freue mich auf die Herausforderung dieser neuen Autos. Seit ich den GR Yaris Rally1 zum ersten Mal getestet habe, haben wir einige gute Fortschritte gemacht, aber es ist unmöglich zu wissen, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen, bis wir in Monte Carlo ankommen. Es hat sich so viel geändert und es ist ein leeres Blatt Papier. Es war nicht einfach, von einem so weit entwickelten Auto, in dem alles ganz leicht kam, in etwas zu springen, das viel unbekannter ist. Die zusätzliche Leistung des Hybridsystems macht einen großen Unterschied, und wie man damit umgeht, kann in bestimmten Fällen eine Menge wert sein. Wir haben beim Testen bereits viel gelernt und ich bin sicher, dass wir im Laufe des Jahres weiter viel lernen werden, beginnend in Monte Carlo. Es ist eine Rallye, die mit dem Wetter sowieso immer ein bisschen Lotterie ist, und jetzt, wo die Basis nach Süden verlegt wurde, gibt es viele neue Etappen und anderes Terrain zu bewältigen.»

Kalle Rovanperä: «Mein Gefühl mit dem neuen Auto ist gut und wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns. Bei jedem neuen Auto gibt es immer viele Dinge, an denen man arbeiten und die man verbessern kann, aber ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit gute Fortschritte gemacht haben. Es war besonders interessant, sich an den Schub des Hybrids zu gewöhnen. Es gibt Ihnen viel mehr Kraft, und das ist normalerweise eine gute Sache, aber es kann an bestimmten Stellen auch etwas knifflig sein, wenn Sie nicht bereit sind, es zu verwenden. Als Fahrer muss man darüber nachdenken, wie man es verwendet, und wenn man das besser kann als die anderen, kann es einen großen Unterschied machen. Die Rallye Monte-Carlo wird dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Es ist immer eine knifflige Rallye, aber dieses Jahr werden wir viele neue Strecken und ein völlig neues Auto haben. Freitag und Samstag werden lange Tage ohne Mittagsservice und wenn man diese Tage ohne Probleme übersteht, ist das schon ganz gut.»