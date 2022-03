Dritter Aufschlag in Folge von Oliver Solberg

Oliver Solberg wird nach Monte Carlo und Schweden auch beim dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kroatien (21. bis 24. April) neben Thierry Neuville und Ott Tänak den dritten Hyundai i20 N Rally1 steuern.

Der Spanier Dani Sordo, der in dieser Saison den dritten Hyundai mit dem 20-jährigen Oliver Solberg teilen soll, muss sich daher etwas länger gedulden, bevor er in dieser Meisterschaft 2022 antritt. Ganz zu Beginn der Saison hatte der koreanische Hersteller die Möglichkeit angesprochen, bei bestimmten Veranstaltungen vier Autos einzusetzen, und diese Situation könnte durchaus bei Rallyes wie Sardinien eintreten, wo es sehr überraschend wäre, Dani Sordo, den zweifachen Sieger dieser Rallye, dort nicht am Start zu sehen.

Während Sordo darauf wartet, den Hyundai i20N Rally2 im Wettbewerb zu fahren, hatte er Spaß in einem BMW M3 bei einem Rallye Sprint in Spanien, wo er hinter einem Porsche 997 GT3 Zweiter wurde!