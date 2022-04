50 Jahre Rallye-WM: Jahre 2010 und 2020 – Teil 2

Kontroversen im Dreamteam von Citroën, VW kommt und schnappt sich den späteren Serien-Champion Sébastien Ogier, der nach Loeb die Meisterschaft dominiert.

Nach dem Gewinn der Junior WRC 2008 wurde Ogier schnell durch die Reihen von Citroën Racing geführt und gewann 2010 zum ersten Mal eine WRC-Runde in Portugal. 2011 wurde er von Citroën für eine volle Saison neben Loeb verpflichtet. Dani Sordo trat bei ausgewählten Rallyes im dritten DS3 WRC an. Das Dreamteam von Citroën war komplett. Ein französisches Auto und zwei der weltbesten Fahrer, die auf den DS3 WRC in die Pedale treten, war das Planparfait an der Spitze der zweiten Saison des Jahrzehnts.

Es ist fair zu sagen, dass es nicht ganz so lief, wie die Pariser Zahlmeister gehofft hatten. Loeb und Ogier entwickelten bald eine Rivalität, die mit dem Abgang des jüngeren der beiden Sébs am Ende der Saison enden würde. Nachdem er einige Jahre lang die Dienste eines absolut verständnisvollen und zuvorkommenden Teamkollegen in Sordo genossen hatte, überraschte Ogiers Entschlossenheit, die Spitze des Baums zu erreichen, sofort.

Citroën gießt Öl ins Feuer

Die Rallye Deutschland sorgte für einen besonders öffentlichen Eklat, und als sich Citroëns Spitzenkräfte auf Loebs Seite stellten – und seine symbiotische Beziehung als das Rallye-Äquivalent zu Paris und seinem Eiffelturm beschrieb – war für Ogier die Schrift an der Wand.

Nach Loebs Schönfärberei im Jahr 2010 ging der Titelkampf 2011 zu Ende. Vor der vorletzten Rallye lagen Loeb und Hirvonen Kopf an Kopf, aber der Sieg für den Franzosen in Katalonien reichte aus, um ihn mit der verbleibenden Rally GB in Führung zu bringen. Als der Motor des Ford von Hirvonen in Dyfi ausging, ging eine weitere Krone verloren.

Frustrierend für Hirvonen schied auch Loeb später nach einem Verkehrsunfall mit einem Zuschauer auf einem Verbindungsabschnitt aus. Die Atmosphäre bei der Rallye GB war seltsam. Loeb hatte gewonnen, aber verloren. Citroën hatte gewonnen, aber verloren.

2011: Der knappste Sieg

Trotz Ogiers Abgang hatte es 2011 noch Höhepunkte gegeben – sein Jordan-Rallye-Sieg über Latvala mit 0,2 Sekunden Vorsprung war der denkwürdigste. Aber der Mann aus Gap hatte sich entschieden. Über eine Entwicklungssaison in einem Skoda war er an Volkswagen Motorsport gebunden. Loeb beendete sein Vollzeit-WRC-Engagement bei Citroën mit einem absoluten Spitzenwert von einem Jahr, dominierte 2012 und gewann neun der 13 Rallyes.

Volkswagen liefert

VW-Sport-Direktor Jost Capito war vor dem offiziellen WM-Einstand wegen der geforderten Standortbestimmung leicht angesäuert. «Wir wissen es einfach nicht», beharrte er. «Wie können wir das wissen? Ja, wir sind gut vorbereitet, aber wie können wir wissen, wo wir stehen, bis wir die erste Rallye starten?»

Und tatsächlich wusste Capito es wirklich nicht. Es gab so etwas wie einen Eureka-Moment mit dem Polo R WRC Ende 2012, der dem Auto eine neue Richtung und einen neuen Vorteil verlieh – aber würde das ausreichen, um ihm einen echten Vorteil zu verleihen?

Latvala verließ den Ford von M-Sport in Richtung Volkswagen, während Andreas Mikkelsen in sechs von 13 Läufen ein drittes Auto fuhr. Ogier gab dem Polo den perfekten Start mit einem leichten Ausrutscher auf der ersten Prüfung und einer frühen Monte-Führung, aber die Spitze von 2013 hatte einen vertrauten Klang, als Loeb die Rallye Monte-Carlo bei einem von vier Einsätzen in seiner Citroën-Teilzeitsaison gewann.

Von da an wurde die Geschichte jedoch für die folgenden drei Saisons von einem Mann, einem Team und einer Maschine geschrieben: Ogier, Volkswagen und der Polo. Er tat genau das, was Loeb bei Citroën getan hatte, er übernahm das Team und machte es sich zu eigen. Er dominierte Latvala bis zu dem Punkt, dass der Finne 2016 zeitweise nicht wusste, wo oben war.

Vier Meisterschaften in Folge und eine bemerkenswerte Siegesquote, 2013 startete er mit sieben Siegen und schloss sein Volkswagen-Konto mit 38 ab. In den vier Jahren gewann er 60 Prozent der WRC-Läufe, die er mit einem Polo startete.

Kurz gesagt, Ogier war auf dem Höhepunkt seiner Polo-Power so unantastbar wie Loeb mit dem Xsara Anfang bis Mitte der Nullerjahre.

Und es gab keine Anzeichen dafür, dass diese Dominanz 2017 nachließ, als das am besten ausgestattete und finanzierte Team der WRC seit einer Generation auf eine Regeländerung und einen brandneuen Polo WRC-Supersportwagen zusteuerte.

Der technische Direktor Francois-Xavier Demaison hatte für das neue Auto jede Menge Tricks auf Lager und die Erwartung war, dass das schnellste Rallye-Auto in der Geschichte des Sports aus Hannover kommen würde.

Was dann geschah, erschütterte den Servicepark bis ins Mark. Ein Politikwechsel innerhalb des Volkswagen Konzerns führte zur Streichung des WRC-Programms. Und dieser alles singende, alles tanzende Polo R WRC 2017 würde für immer unter einer Staubschutzplane in einer Ecke der Fabrik von Volkswagen Motorsport bleiben.

Quelle: WRC