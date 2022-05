Der nächste Promi-Sohn im Rallyesport: Roope Hirvonen

Die Söhne bekannter Rallyefahrer drängen in den Rallyesport: Nach Harri Rovanperä’s Sohn Kalle, Petter Solberg’s Oliver, Yves Loubet’s Pierre-Louis und Armin Schwarz’s Fabio kommt nun Mikko Hirvonen’s Roope.

Roope Hirvonen, Sohn des viermaligen Vizeweltmeisters der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, Mikko, wird an diesem Wochenende sein komplettes Rallye-Debüt in Finnland geben – mit seinem Vater auf dem Beifahrersitz. Der 16-Jährige wird am Samstag bei der Rengas Turku Ralli, einem kleinen Waldstraßen-Event in Salo, 120 km westlich der Hauptstadt Helsinki, einen Ford Focus fahren.

Hirvonen junior war ein regelmäßiger Teilnehmer an Veranstaltungen im Rallycross-Stil, und Vater und Sohn haben zuvor gemeinsam an einem Rallye-Sprint teilgenommen. Aber ihr erster Rallye-Einsatz markiert einen Schritt nach oben und der Spaß steht im Vordergrund.

«Es ist ziemlich aufregend», gab Roope zu. «Wir hatten keine Zeit für einen Test, also denke ich, dass wir einfach ohne Training gehen und versuchen werden, unser Bestes zu geben. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, das Auto ins Ziel zu bringen und die Rallye fehlerfrei zu beenden. Ich würde es gerne mehr machen, aber wir werden zuerst sehen, wie das läuft. Ich wollte schon immer Rallyes ausprobieren und bin seit vielen Jahren ein Rennfahrer, also ist es an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.»

Sowohl Vater als auch Sohn haben Nerven. Für Mikko, der jetzt als Streckenspion bei WRC-Asphalt-Events für Tabellenführer Kalle Rovanperä im Einsatz ist, steht unter dem Druck seiner Beifahrerpflichten. «Ja, ich habe auch Angst», lächelte er. «Wahrscheinlich werde ich mich verirren! Ich meine, das wird unsere größte Herausforderung sein, nur die Strecken zu finden und dann die Zeitkarten-Sachen zu erledigen.»

Zum Glück für den ehemaligen Ford-, Citroën- und Subaru-Werksfahrer wird es keine schlaflosen Nächte geben, sich Gedanken über das Entziffern von Aufschrieben zu machen. «Weil Roope noch unter 18 ist und in der Juniorenklasse antritt, darf er keine Besichtigung machen. In Finnland muss man eine bestimmte Anzahl von Rallyes absolvieren, bevor man Aufschriebe verwenden darf. Das sind gute Nachrichten für mich!» lächelte Mikko.

Der Ford Focus, in dem sie antreten werden, ist ein Neuling in der Autosammlung von Hirvonen.

«Wir haben das Auto im Grunde vor drei Wochen von einem anderen Youngster bekommen, der es bei Rallyes eingesetzt hat», erklärte Mikko. «Wir treten in der Klasse V1600 an. Nach den Regeln des AKK-Verbandes ist es die einzige Klasse, die Junioren fahren dürfen. Man kann nur einen Überrollkäfig einbauen und die Aufhängung modifizieren, sonst ist das bei einem Straßenauto völlig normal. Du darfst nur einen 1,6-Liter-Motor haben, also ist es eine Art Sprungbrett.»

Mikko ist sehr daran interessiert, Roopes Motorsportinteresse zu fördern, ist aber ebenso daran interessiert, dass die Erwartungen zurückhaltend sind.

«Wirklich, wir gehen nur raus, um eine gute Zeit zu haben. Wir machen wirklich gerne Motorsport-Sachen zusammen und es wird einfach mehr wie ein Familienwochenende und gleichzeitig können wir eine Rallye fahren», fügte er hinzu. Roope ist das Auto im Sommer überhaupt nicht gefahren und er ist auch nicht wirklich auf richtigen Prüfungen gefahren. Aber wir müssen nichts erreichen. Obwohl wir Rallyes fahren wollen, planen wir im Moment nicht, der nächste Rovanperä oder Solberg zu werden. Wir werden einfach als Vater und Sohn dorthin gehen, um eine gute Zeit zu haben.»

Die Veranstaltung ist die erste der finnischen Sommersaison und umfasst vier Sonderprüfungen mit einer Länge von fast 45 km.