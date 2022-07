Rallyechef Aava: «Die beste Rallye Estland»

Rallye-Direktor Urmo Aava ist zuversichtlich, dass die Rallye Estland nächste Woche (23. bis 26. Juli) der bisher größte und beste Lauf seines Landes zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) sein wird.

Der ehemalige WRC-Fahrer Aava sagte, dass vorgenommenen Änderungen am Format und an der Route für die diesjährige Veranstaltung dazu beitragen werden, sie sowohl für die Fans als auch für die Crews unvergesslicher zu machen.

Eine der größten Veränderungen außerhalb der Prüfungen selbst ist die Rückkehr der zeremoniellen Start- und Zielzeremonien auf den Rathausplatz von Tartu, wo die Atmosphäre unglaublich sein wird, wenn die Menschenmengen zurückströmen, um zu winken und ihre Helden zu begrüßen. Die COVID-19-Pandemie hat die Veranstalter gezwungen, die Zuschauer in den letzten zwei Jahren vom Servicepark fern zu halten.

Aava sagte: «Dies wird ein besonderes Jahr. Ich denke, wir sind alle sehr gespannt darauf, die Hybrid-Generation von Rally1-Autos zum ersten Mal auf unseren schnellen und selektiven Straßen zu sehen. Die Prüfungen sind in einem fantastischen Zustand. Wir haben einige neue Abschnitte auf der Strecke, einige Abschnitte, die wirklich technisch sind, und natürlich haben wir die Sprünge und die schnellen Stellen. Auch Start und Ziel in der Stadt ist uns ein großes Anliegen. Es versetzt uns zurück in die Vor-COVID-Zeit. Der Eintritt zu diesen Zeremonien ist kostenlos und wir freuen uns darauf, viele Fans zu sehen, die viel Spaß haben. Ehrlich gesagt denke ich, dass wir eine Rallye hingelegt haben, die wirklich die beste Estlands bisher sein könnte.»

Toyota-Fahrer und Tabellenführer Kalle Rovaperä wird die Autos in die Etappen führen, beginnend mit der Visit Estonia Tartu-Prüfung am Donnerstagabend (14. Juli).